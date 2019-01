CaixaBank, Bankia i Santander reclamen 1.350 milions a l'Estat pel magatzem Castor

Els bancs Santander, CaixaBank i Bankia han presentat davant el Tribunal Suprem (TS) una demanda contra l'Estat pels 1.350 milions d'euros que van aportar per facilitar el tancament del magatzem submarí de gas Castor i que el govern espanyol es va comprometre a tornar en 30 anys, "més els danys causats".

L'abril passat, les tres entitats van presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Estat, que es va fer efectiva mitjançant una reclamació davant el consell de ministres. Però, davant la falta de resposta del govern –silenci administratiu–, consideren desestimada la petició i per això han anat davant el Suprem.

Ara els bancs demanen "els danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la pèrdua de les inversions realitzades per ells després de la declaració d'inconstitucionalitat parcial d'un reial decret llei". És a dir, els bancs havien avançat els diners de la indemnització a Escal UGS, l'empresa del Castor controlada per ACS, que presideix Florentino Pérez, i ara reclamen perquè aquesta indemnització és inconstitucional.

Els bancs entenen que aquesta decisió judicial no ha d'ocasionar cap pèrdua a qui ha finançat els poders públics per facilitar una mesura d'interès general, ja que, si no fos així, el poder públic es beneficiaria de la inconstitucionalitat a costa seva, ja que van desemborsar més de 1.350 milions per finançar el tancament del magatzem.

El setembre del 2013, el govern espanyol va suspendre l'activitat del magatzem de gas després dels sismes registrats a la zona; i quatre anys després el Tribunal Constitucional va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions d'euros concedida a Escal UGS per la hibernació del projecte.