CaixaBank vol assolir una rendibilitat superior al 12% el 2021

CaixaBank vol assolir una rendibilitat sobre capital tangible (ROTE) superior al 12% d'aquí al 2021, període en què a més accelerarà la seva transformació digital, apostant pel model d'oficina 'store', duplicant-ne el nombre i arribant a les 600 en un termini de tres anys.

Aquesta dada de rendibilitat, clau per als accionistes, suposaria una millora de l'actual: en els resultats del tercer trimestre, l'entitat que dirigeix Gonzalo Gortázar tenia un ROTE del 9,4%. De fet, durant el 2017 CaixaBank es va veure forçada a reduir el seu objectiu de rendibilitat per al 2018, que estava inicialment fixat en l'entorn del 12%-14%, per situar-lo en l'entorn del 10%.

Aquests són els principals objectius que preveu el nou pla estratègic de CaixaBank 2019-2021, que el president de l'entitat, Jordi Gual, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, presentaran aquest dimarts a Londres.

La cúpula del banc s'ha traslladat a la capital britànica per presentar davant els grans inversors i els principals analistes el seu nou pla de negoci. En el seu nou full de ruta, el grup preveu incrementar els seus ingressos 'core', els que depenen del negoci bancari, i reduir els actius no estratègics; situar la ràtio de morositat per sota del 3%, i mantenir una política de dividend atractiva per als inversors, amb un objectiu de 'payout' (percentatge del benefici que es destina a dividends) per sobre del 50%.

CaixaBank arriba a la cita en un moment dolç. L'evolució de les seves accions en els últims dotze mesos ha caigut molt lleugerament (un 0,6%), cosa que la converteix en el banc espanyol que més convenç els mercats. En el mateix temps, el Santander ha caigut un 20%; Bankia i el BBVA, un 25%, i el Sabadell, un 29%.

L'entitat catalana, que va traslladar la seva seu a València ara fa un any, té el repte de seguir millorant els seus resultats en un moment del cicle econòmic en què tot i que la digestió de la cartera d'actius immobiliaris fallits ja està més avançada, les projeccions macroeconòmiques són menys optimistes. Durant el trienni que ara arrenca, CaixaBank i la resta de la banca esperen beneficiar-se finalment de les pujades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu que encareixin el diner i afavoreixin la rendibilitat del negoci bancari.

Retallada d'oficines

L'entitat creu que el 2021 el 70% dels seus clients seran principalment digitals i seguirà adaptant la seva estructura a aquest escenari. Així, CaixaBank detalla que vol passar de les 4.461 oficines actuals a les 3.640 a Espanya, amb la qual cosa en tancarà 831, un 18% de l'actual xarxa.

Aquest fenomen, acompanyat de l'aposta per oficines 'store' més grans, tindrà un impacte en l'ocupació que l'entitat no especifica.