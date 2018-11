Calviño veu "difícil però no impossible" aprovar els pressupostos del 2019

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dissabte que resulta "difícil, però no impossible" aprovar els pressupost de l'Estat per al 2019 i ha afegit que el pla pressupostari és "absolutament necessari i urgent" per a l'economia espanyola.

La ministra ha clausurat la vint-i-vuitena Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona), on ha avisat que la pròrroga pressupostària comportaria "més deute i més dèficit" del previst en el projectes de pressupostos de l'Estat per al 2019, ja que impediria aplicar l'"ajustament estructural" que necessita l'economia espanyola.

A la seva primera visita a Catalunya des que és ministra, la titular d'Economia ha assegurat que la Comissió Europea "comparteix" la conveniència de què Espanya pugui comptar amb uns pressupostos el 2019. En referència a la negociació pressupostària, Calviño ha apuntat: "Difícil no és impossible. Mentre que les coses no siguin impossibles cal seguir intentant-les".

En aquest sentit, ha reprovat l'actitud d'alguns grups de l'oposició. "És molt difícil entendre que determinats grups es neguin a seure's a discutir (el pressupost)", ha afirmat.