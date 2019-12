Canadell: "Si seguim a l'estat espanyol la nostra economia anirà pitjor"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha assegurat aquest dimarts que els partits catalans només poden donar suport a un govern a Madrid si aquest executiu respecta el model econòmic de Catalunya. Canadell, en un esmorzar de Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, ha sigut contundent: "Cal que l'Estat permeti que Catalunya desenvolupi el seu model econòmic". "Si seguim a l'estat espanyol la nostra economia anirà pitjor o perdrem molt potencial", ha dit.

Joan Canadell, que ha sigut presentat per la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha marcat les condicions que al seu parer són essencials: superar la "discriminació descarada" que pateix Catalunya en matèria d'infraestructures i posar fi al "dèficit fiscal endèmic que no permet desenvolupar el model econòmic propi".

En matèria d'infraestructures, sense voler aprofundir perquè divendres la Cambra presentarà un estudi al respecte, Joan Canadell ha xifrat el dèficit que pateix Catalunya en 15.000 milions d'euros. Per tant, ha dit, l'Estat hauria de destinar a Catalunya totes les inversions en infraestructures dels pròxims tres a cinc anys. Respecte a la fiscalitat, s'ha queixat del dúmping que fa Madrid, amb rebaixes en els impostos principals, que pot afrontar perquè "està sobrefinançada".

Segons el president de la Cambra, l'empresariat català "ha desconnectat" de l'estat espanyol perquè els empresaris "no poden estar satisfets" de pertànyer a un estat que no els va a favor. "L'empresariat català necessita un estat a favor", però "el model econòmic espanyol no és favorable a Catalunya", ha dit Canadell. Fa uns anys, ha explicat, fent referència a la fi del franquisme, s'esperava "el fet biològic". "Ara esperem un fet irreversible", ha dit, en referència a la independència de Catalunya.

"L'Estat ha treballat a favor del desenvolupament de la gran Madrid", ha criticat el president de la Cambra, i en aquest sentit ha assenyalat que l'economia madrilenya es basa sobretot en els serveis i la construcció, "sectors molt lligats als pressupostos estatals", mentre que l'economia catalana és molt més industrial, tecnològica, exportadora i amb un turisme fort.

El president de la Cambra ha criticat els partits espanyols perquè "no han explicat quin projecte tenen per a Catalunya". Canadell ha defensat la fortalesa de l'economia catalana malgrat els atacs polítics i mediàtics que "amb cinisme presenten una Catalunya en crisi". Preguntat sobre si hi ha voluntat d'ensorrar Catalunya per part d'aquests polítics i mitjans de comunicació, Canadell ha indicat que "d'alguna manera, sí", i ha explicat que molts mitjans exageren i destaquen només els aspectes negatius i amaguen els positius, cosa que fa que molta gent a Espanya es pensi que Catalunya va molt malament.

Condicions per donar suport a un executiu espanyol

El president de la Cambra també ha fet un advertiment als polítics catalans. Els presos són "la conseqüència" i no la causa del conflicte català, i només es pot donar suport a un govern de l'Estat si se soluciona el conflicte polític. "No es pot donar suport al govern espanyol" mentre no hi hagi una "solució definitiva al problema català", ha assegurat Canadell.

El president de la Cambra ha reiterat que una Catalunya independent no tindria per què quedar fora de la Unió Europea. A més, ha reclamat que l'Ajuntament de Barcelona tingui pressupostos "com més aviat millor".

Respecte a la mobilització convocada per Tsunami Democràtic el dia 18, amb motiu de la disputa del Barça-Madrid al Camp Nou, el president de la Cambra ha lloat la capacitat de convocatòria del Tsunami, alhora que ha afirmat que una mobilització d'aquest tipus "pot ser una plataforma per explicar al món el que està passant". No obstant això, ha demanat una mobilització ben feta i amb normalitat, que permeti que el partit es pugui jugar.