Catalunya tanca el 2020 amb un abaratiment del cistell de la compra

El cistell de la compra a Catalunya es va abaratir el 2020. Els preus de béns i serveis de consum van acabar l'any per sota dels nivells de finals del 2019, en gran part per la pandèmia del coronavirus, malgrat el repunt registrat durant la tardor i l'hivern.

D'aquesta manera, l'índex de preus al consum (IPC, l'indicador que monitoritza el preu del cistell de la compra) va tancar el mes passat un 0,6% per sota del mateix mes del 2019, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, la qual cosa manté Catalunya en deflació. No obstant això, si es compara amb el mes anterior, és a dir, amb el novembre del 2020, els preus van pujar un 0,4%.

De fet, els preus van caure sobretot a inicis de l'any i durant l'estiu (sobretot al juliol), però, a nivell intermensual, van tornar a pujar lleugerament a partir de l'agost, tot i les restriccions imposades durant la tardor i l'hivern amb l'esclat de la segona onada de contagis del covid-19. Ara bé, no n'hi va haver prou amb aquestes remuntades per mantenir els preus per sobre dels nivells d'un any enrere.

En aquesta sentit, el preu del cistell de la compra porta des de l'abril entre un 0,5% i un 1,1% per sota dels nivells del 2019, fruit de la menor demanda per culpa de la crisi derivada del coronavirus i d'altres factors, com per exemple la davallada dels preus de l'energia, especialment del petroli.

Tanmateix, si s'agafa únicament aquest desembre, el cost de l'energia a tot Espanya ha jugat un paper invers, ja que al desembre es va produir un encariment del rebut de la llum i del gas a causa de l'increment de la demanda per l'arribada del fred més dur. El mes passat també es va encarir lleugerament el preu del transport per l'increment del cost dels carburants, però es va mantenir més d'un 4,4% inferior als nivells del mateix mes del 2019.

L'oci i la cultura també van reduir el cost, en aquest cas un 1,6%, mentre que el cost de l'alimentació va créixer un 1,1%, fenomen habitual al desembre per la coincidència amb la campanya de Nadal, quan les famílies incrementen la despesa en menjar per les celebracions.

A nivell espanyol, les dades publicades aquest divendres per l'INE ratifiquen el que la mateixa agència d'estadística estatal ja va avançar el 30 de desembre passat: els preus també van tancar un 2020 en negatiu a Espanya, amb una caiguda interanual al desembre del 0,5%. En comparació amb el novembre, l'IPC va augmentar un 0,2%.