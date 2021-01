Ni la campanya de Nadal millora les dades de l'atur a Catalunya: l'any acaba amb 12.863 desocupats més que al novembre

Catalunya ha tancat l'any 2020 amb 497.611 persones a l'atur, 109.487 més que en aquestes mateixes dates l'any passat. Preocupa, però, que si comparem aquestes dades amb les del mes de novembre, les llistes de l'atur també creixen aquest desembre, tot i la campanya de Nadal: segons les dades publicades aquest dimecres pel ministeri de Treball, Catalunya ha acabat l'any amb 12.863 persones aturades més que el mes anterior (+2,65%%). Enrere queda la lleugera millora de l'atur que es va notificar al novembre (llavors va pujar tot just un 0,04%).

Catalunya encapçala la crescuda de l'atur a l'Estat, que repeteix aquesta tendència en el seu conjunt, de fet, de forma més acusada: Espanya ha tancat l'any 2020 amb 3.888.137 aturats registrats, un 22,9% més que al novembre. O sigui, aquest desembre hi ha 36.825 persones més a l'atur que el mes anterior en el conjunt d'Espanya, l'augment més destacat en desembre des de 2011. Entre elles, 755.000 treballadors en ERTO, xifra que també augmenta (+8.100 respecte al novembre).

Sis anys de creixement interromputs

La pandèmia de covid-19 ha trencat sis anys consecutius de creixement de l'ocupació, amb una pèrdua de 360.105 afiliats a la Seguretat Social. En total, el número d'ocupats tanca l'any per sobre dels 19 milions (19.048.433), 360.000 menys que un any abans. A Catalunya, des del 2013, quan es va tancar l'any amb 624.872 sense feina, l'atur havia anat baixant any rere any fins al 2020, quan va repuntar per la crisi provocada per la pandèmia.

Aquestes dades de l'atur no inclouen els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que a Catalunya, a tancament del 2020, eren 172.735 persones, quasi el 23% dels 755.613 treballadors encara amb la feina suspesa al conjunt de l'Estat.

Més de 75.000 llocs de feina destruïts

A més, les dades d'afiliació de la Seguretat Social mostren una destrucció d'ocupació el mes de desembre. Tot i que l'últim dia del mes es va tancar amb 3.383.661 afiliats, un 0,14% més que l'últim dia de novembre, l'afiliació mitjana durant el mes va ser de 18.554 persones menys que al mes anterior. A més, durant tot el 2020 Catalunya ha perdut 75.716 afiliats, és a dir, una caiguda del 2,19% respecte del 2019.

L'impacte del covid-19 ha castigat especialment els sectors de l'hostaleria i el del lleure. A tot Espanya, l'hostaleria ha destruït més d'un 19% de llocs de feina, mentre que les activitats artístiques, recreatives i de lleure han destuït un 15,6% de la seva ocupació.

Per sexes, hi ha més dones aturades que homes aturats. A tot l'Estat, a tancament del 2020 hi havia més de 2,2 milions de dones apuntades a les llistes de l'atur, mentre que els homes aturats no arribaven als 1,7 milions. Malgrat tot, l'atur entre els homes el 2020 va créixer un 25,19%, mentre que entre les dones l'augment va ser del 21,25%. A Catalunya, del total d'aturats 224.789 eren homes i 272.822 dones.

Per sectors, els serveis és el que acumula més aturats. A Catalunya a tancament del 2020 hi havia 365.359 d'aquest sector a les llistes de l'atur, mentre que 50.775 corresponien a la indústria, 38.495 a la construcció, 10.997 al sector primari. i 31.735 no tenien una ocupació anterior.

Caiguda de la contractació

Malgrat que el mes de desembre tradicionalment la contractació creix per la campanya de Nadal, el 2020, amb les restriccions i l'impacte econòmic de la pandèmia, la tendència va ser negativa.

A Catalunya, al desembre, es van signar 181.683 nous contractes laborals. una xifra que significa un descens del 6.47 respecte del mes anterior, i un 21,68% menys que un any enrere.