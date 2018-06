Catalunya, la comunitat amb més fàbriques de cervesa d'Espanya

El boom dels productors independents i de la cervesa artesana ha convertit Catalunya en la comunitat autònoma on es concentra un nombre més elevat de centres de producció de cervesa, fins a 103, segons consta en la memòria que elabora cada any la patronal Cerveceros de España. La producció més elevada recau en els dos centres de Damm i Mahou-San Miguel, mentre que la resta són companyies que han anat apareixent en l'última dècada. El Gremi d'Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural (Gecan) havia comptabilitzat 105 fàbriques el 2016.

A tot Espanya, segons les dades de la patronal, hi havia 521 plantes de producció l'any passat, 35 més que un any abans. Pel darrere de Catalunya se situen Andalusia i Castella-Lleó, amb 83 i 51 plantes respectivament. L'informe destaca que Espanya s'està convertint en el país europeu on més creix el nombre de nous centres de fabricació. Per grups, però, Mahou-San Miguel és el productor que té més plantes (7), seguit per Heineken i Damm (4).

El consum de cervesa va créixer un 3,7% el 2017, fins a aproximar-se als 40 milions d'hectolitres (39,5 hectolitres). El creixement s'explica per diferents factors: l'augment del turisme, una càlida meteorologia el 2017 i la recuperació de l'economia. Justament, les baixes temporades amb què es va iniciar el 2018 són valorades com un problema des de la patronal, que consideren que l'actual exercici ha començat malament. "El 2018 ha començat malament, un fet que està vinculat al consum en èpoques de calor. Quan fa més bon temps, la gent va més a bars i terrasses. A més a més, ens temem que el turisme ha tocat sostre, i no s'ha d'oblidar que el 2017 va ser molt bo", ha afirmat avui el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

Estrella Galicia, la que més creix

Mahou-San Miguel va tornar a ser el principal productor (12,3 milions d'hectolitres, un 0,8% més), seguit per Heineken (10,5 milions, un 0,2%), Damm (9,66 milions, un 3,8% més) i Hijos de Rivera, productor d'Estrella Galicia, que és la que més creix amb més diferència: 2,78 milions d'hectolitres, un 16,5% més.

L'alentiment del mercat espanyol s'ha superat amb el bon comportament de les exportacions, que van assolir els 2,9 milions d'hectolitres l'any passat. Aquesta xifra suposa que s'han més que triplicat en l'última dècada. Segons les dades de Cerveceros de España, els principals mercats van ser Portugal, la Xina, el Regne Unit i Irlanda. Les importacions, però, són molt superiors: 4,8 milions d'hectolitres.