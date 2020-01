Catalunya perd turistes espanyols, però en guanya d'estrangers

Catalunya continua perdent turistes espanyols, una tendència que va començar l'any 2017, però en canvi creix el nombre de visitants estrangers, segons les dades de conjuntura hotelera publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.

Així, durant el 2019 van arribar a Catalunya 7.328.193 viatgers espanyols, un 0,2% menys que l'any 2018. En canvi, els viatgers d'altres nacionalitats que van passar per Catalunya van ser 13.395.434, una xifra un 5,34% superior a l'any anterior.

D'aquesta manera, l'augment de turistes estrangers va compensar folgadament la caiguda dels visitants espanyols. El turistes de la resta de l'Estat van fer 15,7 milions de pernoctacions en hotels catalans, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, mentre que els estrangers en van fer 42,45 milions, un 3,7% més que l'any 2018.

El fenomen es va repetir a la capital catalana. A Barcelona durant el 2019 van arribar 1.446.457 turistes espanyols, un 3% menys que l'any anterior. En canvi, els turistes estrangers que va rebre la capital catalana van ser 7 milions, una xifra gairebé un 6% superior a l'any 2018. Els turistes espanyols van fer 2,5 milions de pernoctacions en hotels de Barcelona, mentre que els estrangers en van fer 18,8 milions.

La bona ocupació hotelera va animar el sector a apujar preus. Segons l'índex de preus hotelers que publica l'INE, de mitjana a Espanya aquest índex va augmentar un 1,9% l'any 2019, però a Catalunya va ser on la taxa es va disparar més, un 3,6%, per davant de Madrid (3,5%) i de Navarra (3,3%).

Hotels més rendibles

Aquesta bona ocupació hotelera i l'augment de preus van fer pujar clarament el 2019 els principals indicadors de rendibilitat del sector, l'ADR (que mesura la tarifa mitjana diària dels hotels) i el RevPAR (que mesura els ingressos per habitació disponible). Els hotels catalans van tenir de mitjana un ADR de 101,2 euros, molt per sobre dels 91 euros de la mitjana espanyola. De fet, només les Balears van tenir una tarifa mitjana superior a Catalunya, amb 106,6 euros. A més, a Catalunya aquest indicador va créixer un 5,4% respecte l'any anterior, molt per sobre del 2,5% de creixement del conjunt de l'Estat, i només superada per Madrid, amb un 6,6%.

Quant als ingressos per habitació disponible, a Catalunya es van situar de mitjana en 70,3 euros, amb un augment del 7,9%, quan en el conjunt espanyol aquest indicador es va situar en 61,2 euros, amb un augment del 3,2%. Només les Balears (84,6 euros) i les Canàries (79,3 euros) van superar Catalunya en ingressos per habitació disponibles, però amb un creixement d'un 1,9% a les Balears i un descens del 3,1% a les Canàries. De fet, Catalunya és la comunitat on va créixer més aquest indicador de rendibilitat hotelera.