Catalunya lidera la despesa dels turistes estrangers amb 15.799 milions fins al setembre

Els turistes estrangers que van visitar Catalunya han gastat un total de 15.799 milions d'euros fins al setembre, la qual cosa suposa un augment del 12,2% respecte al mateix període de l'any passat i un 22,6% del total del conjunt d'Espanya, on els turistes internacionals van gastar 69.892 milions, un 13,9% més.

Segons l'enquesta Egatur difosa aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de gener a setembre, la despesa per turista a Espanya va augmentar als principals mercats i la mitjana es va situar en 1.057 euros (+3,5%), mentre que la despesa mitjana diària va ser de 137 euros (+5,75%). La durada mitjana del viatge va ser de 7,7 dies, un descens del 2,2%. El turista que més gasta de mitjana és dels països nòrdics, amb 1.187 euros per visitant (+2,45%) i una despesa mitjana diària de 139 euros (+4%).

En els nou primers mesos de l'any, els principals països emissors de turistes quant al nivell de despesa realitzada van ser el Regne Unit (20,4% del total), Alemanya (14,2%) i França (8,4%).

Les comunitats de destinació principal amb més pes en la despesa dels turistes de gener a setembre són Catalunya, amb el 22,6% del total; les Balears (18,6%) i les Canàries (17,5%).

Al setembre, la despesa total duta a terme pels visitants estrangers va assolir els 9.432 milions d'euros, un increment del 12,3% pel que fa al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per turista es va situar en 1.068 euros al setembre, amb un augment anual del 0,8%, mentre que la despesa mitjana diària va augmentar un 6,6%, fins als 144 euros pel que fa al mateix mes del 2016.

La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 7,4 dies en el novè mes de l'any, una variació de 0,4 dies respecte a la mitjana del mateix mes de l'any passat.

Catalunya va ser la comunitat més beneficiada amb 15.799 milions d'euros de despesa dels turistes estrangers fins al setembre, un 12,2% més i el 22,6% del total. La va seguir les Balears amb 12.973 milions d'euros, amb un augment del 12,42% i el 18,6% del total, i les Canàries amb 12.205 milions d'euros, 12,5% més, i un 17,5% del total.

Andalusia va ocupar la quarta posició per despesa de visitants estrangers amb 10.201 milions d'euros i amb una millora del 14,7% pel que fa al mateix període de l'any 2016. Per darrere es va situar el País Valencià amb una despesa de 6.937 milions d'euros, un 16,7% més. La va seguir la Madrid amb 6.726 milions d'euros, gairebé un 17% més.