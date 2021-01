Rànquing del valor de l'habitatge a Espanya: Catalunya, líder immobiliari de l'Estat

Catalunya és la comunitat amb un valor global de l'habitatge més elevat a Espanya. En concret, si se suma el valor de tots els habitatges del Principat, supera els 791.000 milions d'euros. La Comunitat de Madrid ocupa el segon lloc al rànquing, amb 719.000 milions d'euros; seguida d'Andalusia, amb 619.000 milions; el País Valencià, amb 419.000 milions; el País Basc, amb 258.000 milions; i Galícia, amb 208.000 milions.

L'estudi l'ha fet el portal Idealista, sumant en cada comunitat el valor dels immobles que consten com a habitatge al cadastre. Segons aquest estudi, tots els habitatges de l'Estat tindrien un valor total de 4,1 bilions d'euros, i superarien de llarg el producte interior brut (PIB) espanyol, que és d'1,2 bilions. La dada demostra que les famílies espanyoles tenen una bona part de la seva riquesa en l'habitatge.

Per municipis, Barcelona ocupa el segon lloc. Segons aquest estudi, el valor total dels habitatges de la capital catalana suma gairebé 250.000 milions d'euros. Un valor que supera de llarg el municipi de Madrid, que suma més de 430.000 milions d'euros. En el top ten dels municipis espanyols amb un valor més elevat del parc d'habitatges, Marbella és l'únic que no és capital de província.

Després de Barcelona, el següent municipi català en el rànquing de valor dels seus habitatges és l'Hospitalet de Llobregat, que ocupa el lloc 22è al rànquing espanyol, just per darrere de Pamplona i per davant de Sabadell i Badalona.

Entre els municipis espanyols que no són capital de província, l'Hospitalet (18.000 milions) ocupa el quart lloc, per darrere de Marbella (38.000 milions), Vigo (25.000 milions) i Gijón (22.000 milions); i immediatament per davant de Sabadell (17.600 milions), Badalona (17.500 milions) i Pozuelo de Alarcón, a la comunitat de Madrid (16.500 milions).

El valor dels lloguers

En el seu estudi, el portal fa un exercici teòric sobre quina renda s'aconseguiria si es poses tot el parc d'habitatge en lloguer. En aquest hipotètic cas, la renda mensual que es generaria pujaria a 18.700 milions d'euros a tot l'Estat.

Catalunya també lidera aquest rànquing. Si tots els habitatges catalans fossin llogats es generaria un renda de 3.500 milions d'euros mensuals. Madrid se situaria en segon lloc, amb 3.000 milions d'euros mensuals. Andalusia completaria el podi amb 2.900 milions d'euros al mes, seguida del País Valencià (2.000 milions) i el País Basc (1.000 milions).

Per municipis, però, el primer lloc seria per a Madrid, amb gairebé 1.740 milions d'euros al mes, seguit de Barcelona, que superaria el 978 milions d'euros. El tercer lloc seria per a València, amb quasi 320 milions d'euros al mes.