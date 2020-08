Catalunya, poc exposada a un Brexit dur

Les negociacions entre el govern britànic i la Comissió Europea sobre la relació comercial del Regne Unit i la UE continuen. El risc que les converses acabin sense acord hi és, la qual cosa implicaria la introducció d'aranzels per a les exportacions catalanes a la Gran Bretanya, però Catalunya no estaria entre les comunitats autònomes més afectades, segons un estudi del Banc d'Espanya.

El passat 30 de gener es va consumar la sortida del país de la UE, el primer pas d'una negociació més llarga que encara dura i que ha de definir quin grau d'integració econòmica i política mantindran les dues parts. Les converses han d'acabar el proper 31 de desembre. Si en aquesta data no hi hagués un tractat comercial, tot el comerç entre la UE el Regne Unit passaria a regir-se segons les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) -com amb la majoria de països del món- i s'introduirien tarifes als productes europeus que es venguessin a la Gran Bretanya.

Aquest escenari sense acord -el Hard Brexit o Brexit dur- tindria un impacte notable sobre les exportacions espanyoles, però seria més moderat per a les empreses catalanes, segons l'estudi del Banc d'Espanya. "En l'hipotètic cas que la relació final entre la UE i el Regne Unit impliqués l'adopció d'aranzels, la vulnerabilitat potencial de cada regió dependria no només del pes relatiu de les seves exportacions a aquest país, sinó també de l'estructura per productes d'aquestes, ja que els diferents tipus de béns suporten diferents nivells de tarifes aranzelàries", diu l'informe.

Així doncs, de mitjana, a Espanya una situació sense acord implicaria uns aranzels propers al 7% del valor dels productes, un nivell quasi igual en el cas català, però amb la diferència que a Catalunya les vendes a la Gran Bretanya tenen menys pes sobre el total. Les vendes catalanes al Regne Unit equivalen a un 5,3% del seu producte interior brut (PIB), mentre que les exportacions espanyoles a aquest país representen un 6,5% del PIB espanyol.

Comunitats com Múrcia i el País Valencià patirien molt més: pel tipus de producte que exporten, els aranzels aplicats serien (per sobre del 8%) i, a més, les vendes murcianes i valencianes al Regne Unit representen 9,3% i un 8,1% del seu PIB. També a La Rioja i Madrid les exportacions al Regne Unit les exportacions hi superen el 7,5% del total i tindrien aranzels elevats.

La influència de Nissan

Catalunya lidera el rànquing de comunitats pel que fa a la relació comercial amb el Regne Unit. Segons l'estudi, de tots els productes que ven Espanya a aquest país, més d'una cinquena part els fabriquen empreses catalanes. Però què exporta Catalunya a la Gran Bretanya?

L'informe calcula que el 2018 el sector que més va vendre al Regne Unit va ser l'automoció, que va representar un 34,9% del total, és a dir, més d'un terç. El van seguir els sectors químic i alimentari, amb 13,4% i un 15,4%, respectivament.

Això vol dir que, més enllà del Brexit, les exportacions catalanes al Regne Unit es poden veure afectar per un altre fenomen: el tancament de Nissan. Segons Acció, l'agència de comerç exterior de la Generalitat, el 2018 Catalunya va exportar 1.366,7 milions d'euros de productes automobilístics, dels quals 1.169,2 milions (un 85,6% del total) van ser vehicles, mentre que els 197,5 milions restants van ser components i carrosseries. La sortida de Nissan de Catalunya voldrà dir que una part d'aquestes vendes es perdran, ja que Catalunya només compta amb un altre fabricant d'automòbils, Seat, a banda del grup japonès.

De fet, la direcció de Nissan va anunciar el tancament de totes les fàbriques a Europa amb l'excepció de la que té a Sunderland, al nord d'Anglaterra, on concentrarà gran part de la producció que fins ara tenia repartida per les plantes d'arreu del continent. Igual que a Catalunya, l'automoció és un dels grans sectors exportadors de l'economia britànica, la qual cosa explica que el govern del primer ministre Boris Johnson estigui donant la màxima prioritat a la negociació d'un acord de lliure comerç amb el Japó, on té la seu Nissan i altres empreses automobilístiques amb factories al Regne Unit.