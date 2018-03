Catalunya continua sent la comunitat que més diners rep del fons de liquiditat autonòmic (FLA). Tal com ha aprovat aquest divendres la comissió delegada d'afers econòmics del govern espanyol, l'Estat tornarà a donar en forma de crèdit a les autonomies fins a 5.428 milions d'euros entre el FLA i el fons de facilitat financera. En el cas de Catalunya, el segon trimestre d'aquest any, rebrà 2.415 milions d'euros, que se sumen als 3.477 que ja va rebre es primers tres mesos.

Dels 4.528 milions, 3.934 corresponen al FLA i 1.493 al fons de facilitat financera. Catalunya és la comunitat que s'emporta més diners del primer fons, amb molta diferència de la segona, el País Valencià, que aquest segon trimestre en rebrà 825 milions.



315x413 Catalunya rebrà 2.415 milions del FLA el segon trimestre Catalunya rebrà 2.415 milions del FLA el segon trimestre

Aquesta contínua adhesió al FLA és una de les causes per la qual bona part del deute de la Generalitat es troba en mans de l'Estat. A més, el govern de la Generalitat ja destituït ja havia mostrat la seva voluntat de deslligar-se del FLA aquest any per tornar als mercats a buscar finançament, però l'aplicació del 155 ha deixat les finances catalanes en mans del ministeri d'Hisenda que deixa clar que perquè les comunitats puguin tornar a finançar-se als mercats necessiten el seu permís.

Però l'elevat deute autonòmic és precisament un dels problemes que s'ha d'abordar en la reforma del finançament i per això, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha deixat caure diverses vegades la possibilitat de reestructurar el deute de les autonomies i a més, de posar punt i final al FLA.