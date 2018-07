Catalunya no recuperarà el nivell d'ocupació d'abans de la crisi fins al 2021

Catalunya continuarà creant llocs de treball els pròxims anys; això sí, a un ritme més contingut. Aquesta és una de les principals conclusions de l'últim estudi del mercat laboral de ManpowerGroup. L'informe calcula que l'economia catalana crearà 140.000 llocs de treball al territori, entre aquest any i el que ve, i que les xifres d'ocupació que hi havia prèvies a la crisi no s'assoliran fins al 2021.

Segons l'estudi de Manpower, dirigit pel catedràtic emèrit d'economia de la UB Josep Oliver, des que es va iniciar la recuperació, ara fa cinc anys, a Catalunya, s'han creat 350.000 llocs de treball, però encara en queden més de 300.000 per superar la xifra de 665.000 feines que va fer desaparèixer la crisi, un 18,6% dels llocs de treball, la pèrdua més intensa dels últims 60 anys.

Des del 2013 i fins ara, però, aquesta diferència s'ha reduït fins al 8,5%, amb un augment intens entre finals del 2017 i principis del 2018, quan es van crear 99.000 llocs nous, un ritme més alt que la mitjana espanyola.

Per sectors, Oliver ho ha deixat clar: "El sector serveis ja no està en crisi, l'ocupació terciària s'ha recuperat del tot i fins i tot ha millorat gairebé un 5%; la terciarització s'ha accentuat moltíssim", assegura Oliver.

La indústria, en canvi, arrossega més problemes. Tot i que és un dels sectors amb un creixement econòmic millor, l'ocupació encara se situa un 20% per sota dels llocs de treball que hi havia al sector abans de la crisi. La construcció és la que en surt més mal parada: "Encara estem un 54% per sota dels llocs de feina que hi havia abans de la crisi i aquests sí que difícilment es recuperaran".

Qui també ha reduït la seva contribució al total en un 15% del seu pes és el sector del comerç. "Em temo que aquest sector està començant a notar els efectes de les vendes per internet; és a dir, els efectes d'uns competidors que abans no tenien", ha apuntat Oliver.

Amb tot, el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, coincideix amb aquest "optimisme responsable" i ha assegurat que si les condicions es mantenen estables "la projecció és molt positiva". Els riscos que poden fer trontollar aquestes previsions són bàsicament exteriors, com ara el preu del petroli, la guerra comercial amb els Estats Units, els tipus d'interès o l'evolució dels països emergents.

Al seu torn, Ginesta també ha remarcat que les dades de l'atur i les d'ocupació demostren que els missatges polítics que s'havien utilitzat en contra de l'economia catalana eren falsos: "Es van utilitzar les dades econòmiques com a arma llancívola", ha retret.