Catalunya és la regió europea que més recursos atreu per a innovació i pimes

El director general de Pressupost de la Comissió Europea, Gert Jan Koopman, ha defensat aquest dilluns que "Catalunya és la regió europea que atreu més recursos relacionats amb la innovació de les pimes". "Més que qualsevol altra regió europea", ha dit Koopman en el marc de la conferència 'El nou pressupost de la Unió Europea: prioritats i oportunitats', que ha pronunciat al Cercle d'Economia, on ha estat presentat pel vicepresident del Cercle i president de CaixaBank, Jordi Gual.

L'alt càrrec de la CE ha assegurat que Catalunya compta amb un teixit de pimes molt "dinàmic", i que al voltant de 150 s'han beneficiat de 62 milions d'euros de l'instrument d'ajuda a pimes en el marc de l'estratègia Horitzó 2020 de la Comissió Europea. "L'economia catalana es caracteritza per tenir poques grans empreses i moltes pimes", ha assegurat, i ha indicat que l'augment dels fons que preveu la proposta de la CE per als nous pressupostos de la UE del període 2021-2027 hauria de conduir a un desenvolupament encara més significatiu en el futur.

En la seva proposta, la CE recomana incrementar el finançament de "prioritats noves i urgents", entre les quals inclou els fons dedicats a la investigació i la innovació, la joventut, l'economia digital, la gestió de fronteres i la seguretat i la defensa.

La Comissió Europea proposa dedicar 12.000 milions a la transformació digital, 30.000 milions al programa Erasmus+ i 100.000 milions (un 50% més) a la investigació i desenvolupament a través de programes com Horitzó 2020.

Preguntat per si la realitat pressupostària seria diferent en el cas que el Regne Unit no sortís de la Unió Europea, ha indicat que aquest país és un "contribuent net". "Si es quedessin, farien la seva aportació neta, la qual cosa tindria implicació pel que fa a la distribució, però no canviarien les prioritats del pressupost", ha sostingut.

El pressupost de la UE per al període 2021-2027 ha de ser aprovat per unanimitat pels països de la UE, a més de tenir l'aprovació del Parlament Europeu.