L'afiliació a la Seguretat Social s'alenteix a Catalunya malgrat que cau l'atur

Catalunya va tancar el 2018 amb 392.907 aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), 25.111 menys que el desembre del 2017 i un descens interanual del 6,01%, segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Es tracta de la millor xifra des de l'octubre del 2008 i torna a ser el tancament més bo des del 2007.

Tot i així, la millora del mercat laboral continua avançant a un ritme inferior al d'anys anteriors. El 2017 Catalunya va aconseguir que l'atur caigués gairebé un 8%, mentre que aquest any el descens ha quedat en el 6%. En xifres absolutes, va ser la tercera comunitat autònoma amb una caiguda més forta del nombre d'aturats rere Andalusia i Madrid. El 2017 Catalunya havia sigut la segona comunitat on més persones es van esborrar de les llistes de l'atur, només per darrere d'Andalusia.

Per províncies, Lleida va ser la demarcació catalana amb pitjor comportament de l'atur amb una caiguda del 3,7% (817 aturats menys) mentre que a Barcelona, Girona i Tarragona es van registrar l'any passat descensos de més del 6%. Durant el desembre l'evolució de l'atur a Catalunya va ser pràcticament plana, amb una reducció del 0,38% i 1.498 persones menys a les llistes del SOC. De fet, es va situar en la novena posició en el rànquing de comunitats autònomes pel que fa a la reducció de l'atur en l'últim mes del 2018.

En el conjunt d'Espanya l'atur va caure en 210.484 persones durant el 2018, i la xifra total se situa en 3,2 milions d'aturats, cosa que representa un retrocés del 6,17%. Aquest és el descens en números absoluts menys pronunciat des del 2013, un altre símptoma de l'alentiment de la reducció de l'atur. D'altra banda, durant l'últim mes de l'any a l'Estat es van registrar 50.570 aturats menys, una caiguda de l'1,55%.

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, a Espanya es van sumar 78.541 ocupats de mitjana al sistema i l'any es va tancar amb 19.024.165 afiliats, la millor xifra des del desembre del 2007.

En canvi, Catalunya encara queda per sota dels nivells d'aquesta data i va registrar 3.396.621 afiliats respecte als 3.430.405 que tenia onze anys enrere, al començament de la crisi financera. De fet, aquesta millora també es va alentir. Així com els últims tres anys l'increment dels afiliats al tancament de l'any havia quedat per sobre del 3%, el 2018 s'ha situat en el 2,9%, el percentatge més baix des del tancament del 2014.