El Cercle reclama "claredat" als partits polítics i "diàleg" per evitar "el caos"

El Cercle d'Economia ha demanat als partits polítics que es presenten a les eleccions del 21 de desembre que presentin "programes de govern amb propostes clares i factibles". Posteriorment, afirma la institució en una Nota d'Opinió, el Parlament, la Generalitat i el món econòmic i empresarial hauran d'afavorir que l'economia catalana "recuperi la normalitat". El Cercle està presidit per Juan José Brugera, president de la immobiliària Colonial, una de les empreses catalanes que ha traslladat la seva seu a Madrid.

En una de les seves habituals notes, el Cercle ha explicat que l'activitat econòmica s'ha vist "seriosament alterada" per "el fet concret d'anunciar una Declaració Unilateral d'Independència, que va despertar l'alarma i una reacció immediata". El Cercle assegura, a més, que si no es recondueix "aquesta deriva de forma urgent" els ciutadans en patiran les conseqüències de forma "directa i immediata". "Per exemple amb un augment de la desocupació", afegeix.

El Cercle afegeix que la societat catalana s'ha "sumit en una dinàmica de radicalització". Amb tot, la institució no fa cap menció a l'aplicació de l'article 155 ni a l'actuació del govern central, que sí que va criticar en una nota posterior a la violència policial de l'1 d'octubre.