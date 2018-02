Colau sospita que Agbar va sobrevalorar en 346 milions els actius aportats a Aigües de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) creu que Agbar va sobrevalorar en 346 milions d’euros els actius que va aportar a la societat mixta Aigües de Barcelona quan aquesta va ser constituïda el 2012. Un estudi encarregat fa un any a Barcelona Regional fa una valoració de les concessions, els terrenys, els dipòsits i les canonades que formen part de la companyia i conclou que el seu valor és, en realitat de 129 milions d’euros i no dels 476 milions amb què Agbar va comptabilitzar la seva aportació. “Només un 27% dels actius són relas”, ha afirmat Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB.

El d’avui és el primer treball realitzat per l’AMB presidida per Ada Colau que veu la llum des que al març del 2016 el TSJC va declarar nul·la la constitució de la companyia, encarregada de la distribució d’aigua a les llars de 23 municipis de la província de Barcelona. A l’espera de la ratificació de la sentència per part del Tribunal Suprem, la corporació metropolitana està duent a terme diferents anàlisis per establir què hauria de pagar a Agbar per fer-se amb els seus actius en cas que el Suprem confirmés la sentència del TSJC o per fer un reequilibri de la situació accionarial en el cas que l’alt tribunal digui que la societat pot continuar operant. Actualment, i fruit entre d’altres coses de les valoracions d’actius, Agbar controla el 70% d’Aigües de Barcelona, mentre que La Caixa té un altre 15% i l’AMB el 15% restant.

L’estudi de valoració d’actius presentat avui s’ha pogut elaborar després de dos requeriments de l’AMB per disposar de la informació necessària per fer una auditoria pormenoritzada. D’aquest treball es considera que Agbar va donar valor a 4.487 quilòmetres de xarxa total gestionada quan es va constituir l’empresa público-privada. L’informe de Barcelona Regional qüestiona aquesta xifra. Considera que 219 quilòmetres no es podien incloure perquè són de la xarxa en alta, quan Aigües d Barcelona només s’encarrega d’aigua en baixa (des dels dipòsits municipals fins al client final), que hi ha 54 quilòmetre que estan dins del port de Barcelona i que un total de 945 quilòmetres formen part de desenvolupaments urbanístics, pel que aquestes infraestructures no van ser pagades per Agbar.

Descomptades aquesta xarxa, Aigües de Barcelona gestionaria 3.269 quilòmetres de xarxa. Però l’estudi també considera que 1.903 quilòmetres ja estan amortitzats i, per tant, haurien de comptabilitzar-se com a propietat de l’Administració, malgrat que Agbar discrepa d’aquest argument. En conjunt, l’AMB considera que s’haurien de valorar només 1.366 quilòmetres de xarxa. Tenint en compte els períodes transcorreguts des de la seva construcció i les quantitats amortitzades, l’estudi de Barcelona Regional considera que el valor net comptable que s’hauria d’haver tingut en compte és de 129,9 milions d’euros. L’enginyeria Berrysar ha avalat els models de càlcul utilitzats.

L’informe s’ha registrat avui i s’ha obert un període d’audiència als municipis implicats (i a Agbar) perquè puguin fer les esmenes que considerin addients. En tot cas, han assenyalat que creuen que la seva valoració no variarà més de deu milions d’euros.

Badia s’ha negat a xifrar en quin percentatge podrien variar les actuals participacions de la companyia, però ha afirmat que l’AMB també està fent un informe sobre els actius aportats per la corporació a Aigües de Barcelona, que es van valorar en 50,5 milions d’euros i sospiten que van ser infravalorats.

En tot cas, l’Àrea Metropolitana no farà cap moviment fins que hi hagi sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de la societat mixta, que es preveu per d’aquí mig any.