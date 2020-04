La Comissió Europea corregeix Espanya i eleva el seu dèficit en 2.700 milions d'euros

La Comissió Europea ha corregit les dades de dèficit que Espanya va publicar fa tan sols tres setmanes. Segons Brussel·les, el desequilibri dels comptes públics espanyols durant el 2019 va ser de 2.700 milions més del que havia anunciat el govern central.

En concret, durant l'any passat Espanya va gastar 35.195 milions d'euros més del que va ingressar, equivalents a un 2,83% del PIB. El ministeri d'Hisenda havia publicat el passat 31 de març que el dèficit havia estat del 2,66%. Aquests registres situen Espanya com el segon país de l'eurozona amb més dèficit, només per darrere de França (3%).

L'any passat el dèficit va créixer des del 2,5% al 2,8%

El 2019 va ser un any perdut de cara a la reducció del dèficit, ja que aquest va augmentar en gairebé mig punt percentual. El 2018 el desequilibri pressupostari havia estat del 2,5%. Traduït en diners, el dèficit va créixer en prop de 5.000 milions d'euros poc abans que la crisi del coronavirus posés en entredit la sostenibilitat de les finances públiques.

Un motiu que explica aquest repunt del dèficit va ser l'absència de pressupostos de l'Estat. Sense comptes públics, el govern espanyol no va poder endegar mesures significatives per augmentar els ingressos. En canvi, l'executiu de Pedro Sánchez sí que va impulsar diverses iniciatives per augmentar les despeses, com per exemple la pujada de les pensions.

Tot i que Hisenda avancés els seus càlculs fa tres setmanes, les dades vàlides són les publicades aquest dimecres per Eurostat (l'agència d'estadística europea). Eurostat és qui certifica aquests registres i qui estableix els criteris de comptabilitat que s'han de seguir.

Un any perdut també a Catalunya

El 2019 no només va ser un any perdut en la reducció del dèficit al conjunt d'Espanya. També ho va ser a Catalunya, on la Generalitat va tancar l'exercici amb un desequilibri pressupostari del 0,56%, gairebé dues dècimes més que l'any anterior i el dèficit més alt des del 2016.

El vicepresident econòmic, Pere Aragonès, va assegurar que aquests registres es devien a que la Generalitat no va cobrar diverses partides que l'Estat havia de pagar.