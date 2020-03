La Comissió flexibilitzarà les normes per evitar els 'vols fantasma' de les aerolínies pel coronavirus

Comença el degoteig de cancel·lacions de vols a Europa pel coronavirus. L'aerolínia low cost Ryanair ha anunciat aquest dimarts que suspèn tots els vols cap a Itàlia i des d'Itàlia fins al 8 d'abril, després de la decisió del govern italià de "bloquejar" tot el país per contenir la propagació del Covid-19. La mesura s'aplicarà en totes les rutes domèstiques al país transalpí a partir d'aquesta mitjanit, mentre que en el cas dels vols internacionals començarà el divendres dia 13. També EasyJet ha cancel·lat aquest dimarts la majoria de vols a Milà, Venècia i Verona. El sector aeri està patint amb rapidesa les conseqüències del coronavirus i Brussel·les ha anunciat mesures per intentar alleujar l'impacte i evitar el fenomen dels vols fantasma (vols buits que les companyies continuen operant per mantenir les franges horàries adquirides). Però les mesures poden trigar setmanes a posar-se en pràctica justament perquè el coronavirus manté l'activitat legislativa de Brussel·les al ralentí.

"Tots els passatgers afectats han rebut avui una notificació per correu electrònic", ha assegurat la companyia irlandesa en un comunicat. Ryanair també ha explicat que recol·locarà gratuïtament els viatgers que s'hagin de repatriar. Pel que fa a EasyJet, l'aerolínia està revisant el seu programa de vols entre el 10 de març i el 3 d'abril, segons ha explicat en un comunicat al qual ha tingut accés Europa Press. Segons la companyia, s'està informant els clients afectats de les opcions per correu electrònic i SMS, com la possibilitat de canvis en la reserva o rebre un reemborsament.

Evitar els 'vols fantasma'

Justament a causa de la caiguda del trànsit aeri, el sector de les aerolínies i també el moviment ecologista havia demanat a la Comissió Europea que flexibilitzés la normativa que obliga les aerolínies a operar un 80% del temps si volen mantenir les franges horàries de vol que tenen assignades. Amb la caiguda de demanda pel coronavirus, començaven a detectar-se vols fantasma, avions buits o quasi buits que continuaven volant per no perdre les franges horàries (tècnicament anomenades slots). Com avançava aquest dimarts l'ARA, Brussel·les estudiava totes les opcions per flexibilitzar aquesta normativa, que de fet els obliga a continuar volant malgrat anar buits, i així ho anunciat aquest dimarts la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.

La Comissió adoptarà doncs una proposta legislativa, de manera "immediata", per esmenar la regulació europea dels slots, però perquè pugui entrar en vigor l'ha d'aprovar ràpidament el Parlament Europeu i també el Consell Europeu. La proposta permetrà que les empreses "ajustin la seva capacitat a la caiguda de la demanda". Però la realitat és que el mateix coronavirus pot alentir-ne l'aplicació. Segons fonts de l'Eurocambra, com que les comissions parlamentàries s'han anul·lat pel coronavirus, l'aprovació definitiva de la mesura d'emergència pot trigar setmanes.

El coronavirus "té un gran impacte al sector de l'aviació, s'espera que el trànsit caigui encara més", ha admès Von der Leyen. I per això ha explicat que "s'impulsarà ràpidament el canvi legislatiu respecte als slots per fer-ho més fàcil a les aerolínies per mantenir les franges horàries malgrat no complir els requisits". La presidenta de l'executiu comunitari ha explicat que es tracta d'una mesura temporal que servirà no només per ajudar el sector, sinó també per contrarestar l'impacte ambiental.

De fet, aquest dimarts la presidenta de la comissió de Transport del Parlament Europeu, l'eurodiputada dels Verds Karima Delli, ha enviat una carta a la comissària de Transport demanant-li que "congeli temporalment" la mesura del mínim del 80%: "Els vols buits són una de les conseqüències econòmiques i ecològiques més negatives", avisa l'eurodiputada.