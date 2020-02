Competència obre expedient a set immobiliàries, entre elles Idealista i Re Max

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador contra set empreses d'intermediació immobiliària per possibles pràctiques restrictives de la competència. L'expedient s'ha obert després de les inspeccions que l'òrgan supervisor va fer a unes quantes empreses del sector.

Segons la CNMC, les pràctiques que s'investiguen consistien en la coordinació de preus i altres condicions comercials dels intermediaris immobiliaris. Aquesta coordinació s'hauria instrumentat, entre altres mitjans, a través de l'ús de programari i de plataformes informàtiques, i hauria estat facilitada per empreses especialitzades en solucions informàtiques a través del disseny del programa informàtic de gestió immobiliària i dels seus algoritmes.

És la primera vegada que Competència obre un expedient contra empreses per l'ús d'algoritmes que, en aquest cas, tenia com a resultat un augment del preu dels habitatges i, per tant, una conducta il·lícita.

Les actuacions de la CNMC s'han realitzat contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria (empresa de la marca Re Max), Look & Find, Aplicaciones Inmovilla, Idealista, Witei Solutions, Anaconda Services and Real Estate Technologies i Servicio Múltiple de Exclusivas Immobiliarias SL (MLS).

Idealista ha sortit al pas amb un comunicat en què nega haver participat en les activitats investigades i afirma que col·laborarà amb la CNMC. A més, assegura que no intervé en els preus d'oferta dels immobles, que els posen els seus anunciants, i diu que el portal només és "un proveïdor de serveis tecnològics" i no intervé mai "en les operacions que es tanquen a través seu".

Amb l'obertura de l'expedient sancionador s'obre ara un període màxim de divuit mesos per instruir l'expedient i perquè la CNMC el resolgui. Aquest organisme ha recordat que els acords entre competidors constitueixen una infracció molt greu de la legislació de competència, que poden comportar multes de fins al 10% del volum de negoci total de les empreses infractores.

La CNMC explica que aquestes possibles pràctiques restrictives de la competència estan prohibides en l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència, així com en l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).