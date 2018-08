Competència desarticula un càrtel d'empreses que contractaven amb les administracions

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha multat amb quasi 30 milions d'euros un total d'onze empreses per haver creat un càrtel en el subministrament de serveis d'informàtica i tractament de dades a l'administració pública.

Entre les empreses sancionades hi ha grans líders del sector, com Indra, Accenture o Everis, i les empreses que formaven part del càrtel, segons la CNMC, treballaven per a administracions públiques com l'Agència Tributària, la Seguretat Social o el Servei Públic d'Ocupació.

Segons Competència, la trama empresarial es va repartir els clients, va pactar els preus i les condicions comercials i va intercanviar informació comercial sensible per encarir la contractació pública. Les sancions imposades s'eleven en el seu conjunt a 29,9 milions d'euros.

El 8 de març del 2015 la CNMC va rebre una denúncia, fruit de la campanya contra el frau en la licitació pública que l'CNMC va llançar fa un any i mig. Després de les investigacions realitzades i d'una vista pública amb les empreses implicades, la CNMC considera acreditada una infracció molt greu dels articles 1 de la llei de defensa de la competència i 101 del tractat de funcionament de la UE, sobre la constitució de càrtels.

Les empreses involucrades operaven en tot el territori espanyol oferint serveis d'informàtica i de tractament de dades, des de consultors en la instal·lació d'equips informàtics i aplicació de programes fins a serveis de preparació de dades per al seu tractament i serveis de bases de dades, segons la CNMC. En la majoria dels casos aquests contractes comporten la integració física de personal de les empreses o dels seus subcontractes en les plantilles dels clients com a personal de suport. Entre els organismes afectats pel frau es troben l'Agència Tributària, la gerència d'informàtica de la Seguretat Social i el Servei Públic d'Ocupació (SEPE).

Les conductes il·lícites afecten els procediments de contractació, segons la CNMC, que es feien de diverses formes: mitjançant la creació d'UTE (unions temporals d'empreses) de caràcter instrumental; amb la subcontractació preferent de determinades empreses a les quals s'assegurava un percentatge de facturació i unes condicions més avantatjoses que a altres empreses subcontractades a canvi que no participessin en ofertes alternatives a la licitació; i amb la presentació d'ofertes de cobertura per assegurar l'adjudicació de contractes mitjançant concurs o procediments negociats.

Altres sistemes, segons la CNMC, eren la cessió de claus de patrimoni o la inhibició de la presentació d'ofertes per certes empreses en determinats concursos per a assegurar l'adjudicació dels mateixos i a canvi d'un altre tipus de favors. Amb tot això reduïen la competència entre les empreses que es presentaven al concurs públic.

Instigadors i sancionat

La intensitat de la participació de les empreses variava en funció de l'organisme que convocava les licitacions i del tipus de concurs. La CNMC diu que els instigadors de la trama van ser dos: Indra i SAG. En el repartiment del mercat hi van participar, segons la CNMC, un grup de nou empreses amb diferents graus de responsabilitat: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture i Next. A aquesta llista cal sumar-hi tres empreses més per a les quals no hi ha proves suficients.

Les empreses sancionades són Indra Sistemas SA, amb 13,5 milions d'euros; SAG (Programari AG) España SA, amb 6 milions d'euros; Atos Spain SA, amb 5 milions d'euros; Connectis ICT Services SA, amb 1,8 milions d'euros; IBM SA, amb 940.000 euros; Everis Spain SL, amb 800.000 euros; Babel Sistemes d'Informació SL, amb 633.917 euros; Cibernos Consulting SA, amb 616.038 euros; Gesein SL, amb 320.969 euros; Accenture SL i Accenture Outsourcing Services SA, amb 300.000 euros; i Next Computer Services SA, amb 46.760 euros.



Contra aquesta resolució de la CNMC no es pot interposar cap recurs en via administrativa, però sí un recurs contenciós-administratiu a l'Audiència Nacional.