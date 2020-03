Competència multa Endesa per canviar el contracte a un client que era mort

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat Endesa Energia amb 300.000 euros per tres infraccions greus per formalitzar contractes de subministrament sense el consentiment del consumidor, cosa que que era impossible perquè havia mort cinc mesos abans de donar-se d'alta el servei, segons ha informat l'organisme supervisor.

La CNMC va iniciar aquesta investigació arran d'una denúncia d'un particular en la qual alertava el canvi de subministrador sense consentiment en tres habitatges dels quals era hereu. En concret, el denunciant afirma que al comprovar l'augment dels imports de les factures va tenir coneixement que s'havia produït un canvi de contracte i que s'havia passat d'Endesa Energia XXI –la comercialitzadora de la tarifa regulada del gruo– a Endesa Energia –la comercialitzadora del mercat lliure d'Endesa–. A més, no només se'l va canviar de companyia passant del mercat regulat al lliure, sinó que es va canviar la tarifa aplicable, la potència i la tensió dels subministraments.

La CNMC considera acreditat que Endesa Energia no va complir amb els requisits establerts per a la formalització de contractes al subscriure tres contractes de manera presencial amb una persona morta (el titular dels contractes va morir gairebé cinc mesos abans de la formalització "presencial" dels contractes). També s'ha comprovat que no coincidien les signatures dels contractes i de la persona morta.

En tot el 2019 la CNMC va imposar multes a les comercialitzadores d'electricitat i gas que es van acostar als 2 milions d'euros per incomplir les mesures de protecció al consumidor i formalitzar contractes d'electricitat i gas sense comptar amb el consentiment dels particulars.