Els supermercats Condis augmenten les vendes un 6% fins als 866 M€

La cadena supermercats catalana Condis va tancar el 2017 amb una facturació de 866 milions d'euros, un augment del 6% respecte a l'anterior. El benefici net de la companyia va créixer fins als 9,5 milions d'euros, mentre que l'ebitda -és a dir, el resultat abans d'impostos, interessos, amortitzacions i d'altres- se situa per sobre dels 33 milions d'euros.

L'empresa ha superat els 500 supermercats i ha tancat l'exercici amb un total de 537 establiments, 41 més respecte els que tenia a finals del 2016. D'altra banda, Condis també ha incrementat la plantilla en unh 4,8% i ja compta amb 6.027 col·laboradors. La companyia ha apostat sobretot pel format de franquícia en els últims anys, amb un model de gestió que replica les seves botigues pròpies. Actualment ja té 338 franquícies, és a dir, al voltant del 60% de la seva xarxa comercial.

Condis va invertir un total de 25,6 milions d'euros el 2017, un 14% més que en anys anteriors i els ha destinat principalment a reformar 12 supermercats propis, obrir-ne de nous i continuar l'ampliació de la seva plataforma logística a Montcada.

De cara al primer trimestre del 2018, la cadena ha acabat el període amb 10 noves obertures. En aquest sentit, la companyia espera créixer al voltant d'un 3,5% aquest any i assolir una facturació propera als 900 milions d'euros. Condis també continua invertit en el seu model de supermercat online, batejat com a 'Condisline' per adaptar-se als nous hàbits de consum digitals.