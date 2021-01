Consens inicial per prorrogar els ERTO fins al 31 de maig

La represa aquest divendres de la negociació sobre dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ha acabat amb un consens entre els agents socials per aconseguir una pròrroga "irrenunciable" dels ERTO. La data que hi ha damunt la taula és la del 31 de maig i l'ha proposat el govern espanyol, segons ha avançat La SER i han confirmat fonts de la negociació a l'ARA, i tindria el vistiplau de sindicats i patronals. De moment, però, fonts sindicals i de la patronal eviten parlar de preacord i estudiaran la proposta que el govern ha d'enviar amb els punts més tècnics encara per tancar i que els agents socials discutiran, de nou, dilluns que ve a la tarda. Aquesta ja és la tercera taula de diàleg que s'obre des que el govern espanyol va posar en marxa la mesura -que avui dia protegeix a més de 750.000 treballadors- i, per tant, l'experiència hi juga. "Tot el que no s'hagi resolt abans, no es resoldrà ara", ha dit el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.



La CEOE ja havia anticipat aquest matí quina era la seva postura: expedients fins al mes de juny. Però també que les empreses puguin acomiadar i no hagin de tornar totes les exoneracions assumides per l'Estat, sinó només les exoneracions d'aquells treballadors acomiadats. Així ho ha defensat el president de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista aquest divendres. D'aquesta manera, la patronal assumiria el cost d'acomiadar un treballador en cas de fer-ho sis mesos després de caure l'expedient de regulació d'ocupació, però no el cost total de la plantilla com recull el decret vigent, que caduca el pròxim 31 de gener. Tanmateix, la proposta ja ha estat mirada de reüll per part dels sindicats i la UGT ha recordat que les empreses que "realment estan malament", és a dir, aquelles que estan en risc de caure en concurs de creditors, estan exemptes ja de retornar totes les exoneracions a l'Administració.

El govern espanyol crea un nou ERTO: les claus de la pròrroga

Els empresaris també ha posat damunt la taula l'ampliació de les exoneracions més elevades a més sectors. Peò el govern espanyol ha reiterat, per activa i per passiva, que l'últim pla de xoc aprovat per ajudar a l'hostaleria, el comerç i el tursime ja amplia la llista de sectors ultraprotegits i per tant que tenen dret a ajudes més elevades dels ERTO. Aquestes empreses poden estalviar-se el 85% de les quotes a la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors i el 75% si tenen plantilles més grans.



En tot cas, tots els agents comparteixen que la pandèmia ha significat un llast per a l'ocupació i que per tant els ERTO s'han de mantenir sine qua non com a salvavides per a molts empleats. "Han salvat gairebé dos milions de llocs de treball", ha recordat Álvarez.

El pols del salari mínim

Finalment, sindicats, patronals i govern espanyol no han parlat sobre l'increment del salari mínim interprofesional, que el president del govern, Pedro Sánchez, va refredar aquest 2021 en el seu discurs de balanç de primer any de legislatura. Tanmateix, fonts coneixedores de la negociació apunten a l'ARA que Sánchez haurà de rectificar i que sí s'acabarà apujant. El debat de l' SMI va obrir l'última setmana del mes de desembre un dur pols dins el govern espanyol, que ja no s'amaga de mostrar postures diferents. Un fet que fins i tot ha obligat als sindicats a discutir de forma paral·lela amb els dos socis del govern de coalició, tot i que qui ha acabat portant la batuta ha estat el PSOE.

El ministeri de Treball insisteix en un increment d'un 0,9%, que la UGT i CCOO ja han avisat que no firmaran, mentre que la patronal no mou fitxa i es manté en la congelació. Des de la UGT recorden que l'increment afectaria sectors laborals que no tenen conveni col·lectiu -ja que en tots aquells que tenen convenis col·lectius firmats s'aplica un increment d'un 1,8% aquest 2021- i sectors que "no han patit la crisi", com ara l'agricultura, ha assegurat Álvarez. Així, el ventall de la possible pujada del SMI va des dels 9 euros mensuals de Treball als 50 euros que proposa la UGT, segons fonts coneixedores de la negociació. Els sindicats, a més, ja estan estudiant mobilitzacions en cas que això no passi.