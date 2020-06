L'Estat ja actua contra les aerolínies: denuncia 17 companyies per no reemborsar els bitllets

Continua la croada del ministeri de Consum contra les aerolínies que no respectin els drets dels consumidors davant la cancel·lació de vols pel covid-19. Com va avisar fa unes setmanes el ministre Alberto Garzón, el departament ha obert una nova via judicial per perseguir les companyies que s'acullin a pràctiques dubtoses, com ara no reemborsar el preu dels bitllets en un període de set dies, tal com determinen la normativa comunitària europea i la llei general de defensa de consumidors i usuaris. Ho considera, així doncs, una pràctica comercial deslleial.

Davant el buit en què cauen moltes de les reclamacions, un fenomen ja habitual abans de la pandèmia, el ministeri ha optat per obrir una via alternativa als tribunals. El primer resultat és una denúncia contra 17 aerolínies, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Easyjet, Ryanair o Eurowings. El ministeri ha debatut el problema aquest dilluns en una reunió amb les comunitats autònomes i ja havia alertat les companyies unes setmanes enrere.

Moltes aerolínies han optat per oferir un val als consumidors en lloc de retornar-los els diners, malgrat que aquests sempre han de tenir l'opció de rebre l'efectiu. Ara el ministeri també demanarà que es declarin nuls tots els contractes pels quals els viatgers hagin acceptat un bo en lloc del reemborsament si aquest s'ha fet a través d'un consentiment forçat. És a dir, quan l'aerolínia no hagi informat l'usuari dels seus drets i li hagi ofert el val com a única opció.

Què en diu la normativa europea?

Brussel·les permet que les aerolínies emetin vals com a alternativa a reemborsar els diners als passatgers i, de fet, els va animar a fer-los més "atractius" per evitar que engreixin els seus deutes. Tot i així, recorda que acceptar-los o no és totalment voluntari per al passatger. I, en cas que els rebutgin, han de poder rebre el reemborsament del bitllet en els set dies posteriors a la sol·licitud.

De fet, l'única obligació de la qual la Comissió Europea deslliura les aerolínies és la de pagar compensacions addicionals d'un vol que s'ha cancel·lat per causes associades a la pandèmia. En el document que va publicar a mitjans de març s'explicava que al catalogar la circumstància d'extraordinària, és a dir, que s'escapava del control de les companyies aèries, aquestes quedaven exemptes d'haver de pagar compensacions. Això sí, les obligava a oferir com a mínim una ruta alternativa tan aviat com fos possible, a tornar els diners o a permetre canviar els vols en funció del que més li convingui a l'usuari.

La competència deslleial a Espanya

A més, la normativa espanyola considera que la pràctica comercial deslleial (que és com ha qualificat Alberto Garzón aquesta dinàmica de les aerolínies) suposa una infracció greu en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris. La llei especifica sobre la qüestió estableix que es considera deslleial la omissió i ocultació de la informació necessària perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament econòmic amb el degut coneixement de la causa.