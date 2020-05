La Comissió Europea no limita el passatge als avions

El lobi de les aerolínies se n'ha sortit amb la seva en la majoria de les peticions que ha presentat davant la crisi del coronavirus, que les ha deixat amb la gran majoria dels avions a terra. Brussel·les ha accedit a les seves peticions i no recomana que deixin seients buits per garantir el distanciament social. A més, els ho posa fàcil perquè puguin oferir vals pel valor del bitllet cancel·lat (el mateix aplica a operadors i agències turístiques), proposant fins i tot que els països ofereixin garanties públiques pel valor del val i que les associacions de consumidors els recomanin. Això sí, el consumidor sempre ha de tenir l'opció de recuperar els diners. Així ho recull el document de recomanacions per recuperar la llibertat de moviment i salvar el turisme que ha presentat aquest dimecres la Comissió Europea.

Fa setmanes que les aerolínies reclamen. Un dels principals lobis, la IATA, ja va avisar que obligar-los a deixar seients buits augmentaria els preus. Segons els seus càlculs, a Europa cal tenir un 79% de l'avió ple de mitjana per no tenir pèrdues i, per tant, el distanciament social feia inviable el seu negoci.

Encara és pitjor la situació per a les aerolínies de baix cost, que depenen d'omplir els avions al màxim i pressionar els processos per fer-los més ràpids. Amb tot, avisaven que els preus dels bitllets podien disparar-se un 54%.

Brussel·les no recomana deixar seients buits als avions: demana que s'estableixin criteris globals en comptes de regular-ho a nivell europeu com sí que fa amb els vals. La Comissió fa seva la queixa que no poden fer res per garantir que hi hagi la distància social adequada. I per això, Brussel·les simplement recomana que "quan no es pugui garantir la distància de seguretat", es recomani l'ús de màscares i altres tipus d'equipament, es reforci el sistema de ventilació, es limiti el moviment dins l'avió, s'eviti al màxim possible l'acumulació de persones i la seva interacció "explorant la distribució adequada de seients basada en les limitacions tècniques".

Per a la resta de sistemes de transport on hi pot haver aglomeracions i poca distància, les recomanacions de la Comissió Europea són similars.

Els drets del consumidor amb els vals dels bitllets

La Comissió Europea ja havia deixat clar que veu de manera positiva que les aerolínies i operadors "facin més atractius" els vals pels bitllets cancel·lats, tenint en compte els problemes de liquiditat als quals s'enfronta el sector. Per això, proposa protegir-los dels riscos d'insolvència de la companyia a través de garanties que podrien ser públiques. Brussel·les sempre recorda, però, que és un dret del consumidor poder escollir entre un val o el retorn absolut dels diners i, en aquest sentit, no sucumbeix del tot a les exigències de les aerolínies i també d'una dotzena de països que van enviar una carta a la Comissió Europea demanant flexibilitzar la normativa dels consumidors per no obligar al reemborsament.

"Si un estat membre vol garantir els vals, estem llestos per aprovar aquest sistema d'ajudes d'estat", ha explicat la comissària de Competència, Margrethe Vestager. Al mateix temps, també ha avançat que ja hi ha detectats justament una dotzena de països que estan permetent que operadors i aerolínies no tornin els diners i, per això, Brussel·les ha enviat cartes a tots els estats membres notificant la nova normativa i no exclou obrir expedients si és necessari.

A Espanya, l'associació de consumidors Facua ja va denunciar vuit aerolínies –entre elles Air Europa, Air France o Vueling– per dificultar el reemborsament dels vols cancel·lats. De fet, el ministeri de Consum que lidera Alberto Garzón ha engegat la seva croada particular i va anunciar aquesta setmana que posarà en marxa un mecanisme extrajudicial per assegurar que les reclamacions dels passatgers s'acaben resolent.

Els vals haurien de ser vàlids per a un període mínim de 12 mesos i subjecte al fet que s'han de tornar els diners abans de 14 dies després d'aquest període. Si la validesa és superior a 12 mesos, els passatgers poden demanar recuperar els diners abans d'arribar a l'any des que es van emetre. També es deixa clar que les empreses de viatges i les aerolínies han d'oferir serveis similars als inicialment contractats (mateixa ruta, mateixos serveis o condicions).

Tot plegat en un context en què moltes de les grans companyies, les anomenades aerolínies de bandera, estan rebent importants subvencions públiques o estan en negociacions amb els governs per ser parcialment nacionalitzades. Cal recordar que Brussel·les ja va flexibilitzar abans la normativa que obliga les aerolínies a volar per mantenir les seves franges horàries i evitar així els vols fantasma.