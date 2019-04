La Cooperativa Agrícola de Tivissa bloqueja els comptes dels socis per possibles irregularitats

La secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Tivissa (Ribera d'Ebre) ha bloquejat temporalment els estalvis de la setantena de socis impositors. Segons ha avançat aquest matí RAC1, la junta rectora ha pres aquesta decisió mentre audita possibles irregularitats en els comptes de l'entitat en els exercicis 2017 i 2018. Els socis se'n va assabentar ahir al vespre quan se'ls va informar que la cooperativa prepara un preconcurs de creditors per un possible forat econòmic que posaria en joc el futur de l'entitat. De moment no s'han posat sobre la taula les xifres d'aquest possible forat econòmic.

Tampoc se sap el nombre exacte d'afectats perquè, a més dels pagesos, hi ha veïns del poble que a nivell particular també eren dipositaris de la secció de crèdit. Segons ha informat Canal 21 Ebre, la junta rectora ha emplaçat els socis a una nova assemblea informativa d'aquí dues setmanes.

La notícia sobre els problemes de la Cooperativa Agrícola de Tivissa arriba pocs mesos després que s'anunciés el primer retorn dels estalvis a socis i proveïdors d'una altra cooperativa, la de l'Aldea, al Baix Ebre. Un cas proper i equiparable si es compleixen els pitjors pronòstics.

El desembre passat, i set anys després de la fallida de la secció de crèdit, els 408 de la Cooperativa de l'Aldea van rebre els primers pagaments. Uns pagaments que s'allargaran fins al 2030, quan s'hagin retornat els 4,5 milions d'euros de l'endeutament. També la Cooperativa Agrícola de Cambrils, al Baix Camp, ha abonat més de la meitat dels 32,5 milions d'euros que deu als socis des del tancament de la caixa agrària. En tots dos casos encara està pendent que es fixi la data dels judicis.