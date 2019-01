Corpinnat: “Ens han posat entre l’espasa i la paret”

Els nou productors de vi escumós que integren la marca Corpinnat van fer oficial ahir que marxen de la Denominació d’Origen Cava, tal com va avançar l’ARA, i van anunciar que començaran a comercialitzar les ampolles amb la seva pròpia marca a l’etiqueta a partir d’aquesta primavera. “La DO ens han posat entre l’espasa i la paret”, va assegurar ahir Xavier Gramona, un dels dos copresidents de Corpinnat. Gramona i l’altre copresident, Ton Mata, van detallar que durant els mesos de negociació per mantenir-se a la DO hi ha hagut dos moments clau que han empès el grup a prendre aquesta decisió.

El primer va ser quan l’antiga direcció del Consell Regulador del Cava, en el seu últim ple, celebrat el 28 d’agost, va aprovar una modificació del reglament per impedir que en una mateixa etiqueta es pogués posar la denominació Cava i la marca Corpinnat a continuació. L’altre punt “inassumible” va ser l’última proposta d’integració feta pel Consell Regulador el 5 de gener, en la qual els exigia que renunciessin a la seva delimitació territorial, al seu reglament d’ús i a l’execució de controls de qualitat per part d’una empresa auditora externa i que, en canvi, aquests controls els fes la DO mateixa. “Volien que desmantelléssim la marca Corpinnat”, va dir Gramona.

Els dos copresidents van comunicar ahir mateix la decisió al president del Consell Regulador, Javier Pagés, que la va rebre “de manera elegant”, i a qui van estendre la mà per seguir treballant conjuntament en la comissió creada pel Consell Regulador per fixar distincions geogràfiques del cava. Els portaveus de Corpinnat van insistir que la seva intenció inicial era seguir dins de la DO i que les dues marques convisquessin en una mateixa etiqueta.

Corpinnat va avançar l’obertura d’un “període de reflexió” que com a molt durarà fins al final de la verema (setembre-octubre) per encetar aquesta nova etapa, durant la qual no incorporaran nous cellers a la marca (tenen dues o tres sol·licituds). Actualment el grup el formen els cellers Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí.

Les etiquetes que es comercialitzaran a la primavera tindran a la part del davant el nom del celler i el logotip de Corpinnat, marca que també podran posar a l’etiqueta del darrere i al tap.

Decisió “voluntària i privada”

El Consell Regulador del Cava va lamentar ahir, a través d’un comunicat, la decisió de Corpinnat i va recordar que el grup representa menys d’un 1% de la producció. També va assenyalar que, havent abandonat la DO, Corpinnat no podrà utilitzar la marca Cava ni fer-hi referència, com tampoc a la categoria Gran Reserva ni Cava de Paratge Qualificat. El consell va qualificar la marxa dels nou cellers de “voluntària i privada”. “Desgraciadament la gran discrepància ha estat el temps. Coincidim en els objectius de territori i qualitat, però no n’hi ha hagut prou per convence’ls”, va assegurar el seu president.

Els membres de la DO tenen previst reunir-se avui per valorar les conseqüències d’aquesta crisi en el sector i demà escenificaran la unió del sector en una trobada amb la premsa.