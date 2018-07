Criteria inverteix 438 M€ per tenir la totalitat de Saba

Després de mesos d’incerteses la companyia d’aparcaments Saba ha resolt la seva composició accionarial. CriteriaCaixa, el hòlding inversor de La Caixa, que fins ara tenia el 50,1% de l’empresa d’aparcaments, passarà a tenir el 98,7%, després d’invertir 438 milions d’euros per comprar les participacions que fins ara tenien els fons d’inversió Torreal (Juan Abelló), KKR i Proa Capital.

Les negociacions han estat llargues.Aquests fons d’inversió, que junts sumaven el 48,7% de Saba, ja feia temps que havien anunciat la seva voluntat de vendre la participació, però com la companyia no cotitza calia trobar un comprador o que Criteria arribés a un acord amb ells sobre el preu.

El president de Saba, Salvador Alemany, ja va anunciar el passat mes de juny el seu convenciment que es tancaria un acord. "És previsible, però no es pot assegurar fins que hi hagi una decisió en ferm, que aquesta transacció es pugui tancar en les pròximes setmanes”, va dir als accionistes el passat 12 de juny.

Després de l’operació tancada aquest dilluns, Saba està pràcticament en mans de Criteria, malgrat que queda un petit percentatge, una mica superior al 1,2%, en mans de petits accionistes. Alemany també va prometre a aquests minoritaris una possible solució per si volen vendre les seves accions. "Criteria té la voluntat d’atorgar liquiditat a la posició de la resta d’accionistes minoritaris i estaria disposada, si arribés el cas, a fer una oferta de compra pel 100% de les seves accions, al mateix preu per acció que pugui resultar de l’operació entre els accionistes principals", va dir Alemany en aquell moment.

Impulsar beneficis

La compra de les participacions de Torreal, KKR i Proa Capital ja ha rebut l’autorització de les autoritats de la competència d’Espanya i Portugal. Ara Criteria vol donar un impuls a Saba dins de la seva estratègia de gestió d’inversions –té participades per valor de 21.000 milions que amb els seus rendiments doten l’obra social–.

Saba, de la que és conseller delegat Josep Martínez Vila, va tancar el 2017 amb un benefici net consolidat d’11,6 milion d’euros. Saba compta amb 375 aparcaments a Espanya, Andorra, Itàlia, Portugal i Xile, i gestiona 208.545 places d’aparcament. Actualment té més de 1.500 treballadors.