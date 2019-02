Crous i Torres ultimen la fusió de les seves candidatures a la Cambra

Els empresaris Enric Crous i José María Torres ultimen la fusió de les candidatures que cada un d’ells havia presentat per a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons ha pogut saber l’ARA, la integració es pot anunciar en les properes hores. Els equips dels dos candidats estan negociant i dimecres a la nit només els quedaven els “últims serrells”, segons les fonts consultades, tot i que “encara no hi ha res signat”.

Si es confirma, el nombre de candidatures es reduirà de les quatre que s’havien presentat a tres. Les altres dues persones que s’han presentat a president de la Cambra són el banquer Carles Tusquets i l’advocat i economista Ramon Masià. Crous era fins fa poc el director general de Cacaolat, mentre que José María Torres és fundador de Numintec.

Aquest divendres comença el termini per oficialitzar les candidatures a les eleccions, que s’han de celebrar al maig. L’últim dia per presentar-les és el 25 de febrer.

Aquestes eleccions han despertat un interès mai vist en la història de la Cambra de Comerç de Barcelona. Mai tantes persones s’havien presentat a uns comicis d’aquesta institució, poc acostumada precisament a les comtesses electorals. A més, aquestes eleccions arriben amb un increïble retard de cinc anys. L’última vegada que les cambres catalanes van escollir president va ser el 2010 i, per tant, les eleccions s’haurien d’haver celebrat el 2014. Però els canvis normatius aprovats pel govern espanyol, primer, i el retard de la Generalitat en adaptar la legislació catalana al nou marc normatiu han propiciat que no sigui fins el 2019 que, finalment, hi ha data prevista per a la celebració dels comicis.

Intervenció de l’Estat

De totes formes, la celebració de les eleccions no està garantida. Tot i que el procés electoral ja està iniciat, el govern espanyol ha intentat intervenir en el procés aprovant una ordre ministerial que imposa l’obligació de permetre el vot per correu postal a les eleccions de les cambres. Aquest vot, molt qüestionat pel mal ús que se n’ha fet en el passat, no està contemplat en les eleccions a les cambres catalanes, on només es preveu el vot presencial i, per primer cop, el vot electrònic. L’ordre ministerial ha generat incertesa fins al punt d’arribar a qüestionar que es puguin celebrar les eleccions al maig, tal com estava previst.