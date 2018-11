Crous es presentarà a la Cambra

Enric Crous farà el pas i es presentarà a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, que prometen ser emocionants. Després de pensar-s’ho molt de temps, l’ARA ha pogut saber que el directiu optarà a la presidència de la institució empresarial. Seran els comicis més disputats que es recorden, ja que Crous serà el quart candidat a confirmar la seva intenció d’aconseguir el càrrec.

Crous és especialment conegut pel seu pas per Damm, empresa de la qual va ser director general entre el 1990 i el 2016. Fa dos anys va deixar aquest càrrec per passar a ser conseller delegat de Cacaolat (empresa participada al 50% per la mateixa Damm i per Cobega). Entre les seves feines anteriors també destaca el seu pas per Mercabarna i Fira de Barcelona, institucions de les quals també va ser director general abans de saltar a Damm.

Fa temps que el nom d’Enric Crous circula com a possible candidat a la presidència de la Cambra. El mes de maig passat, aquest diari ja va explicar que un grup d’empresaris empenyia el directiu a presentar-se al càrrec, però que ell tenia una certa reticència a fer el pas. Consultat per aquest diari, Crous no va voler fer cap comentari.

Unes eleccions disputades

A diferència del que acostuma a passar a les institucions empresarials catalanes, on molt sovint es trien els presidents per consens (com ha passat a Foment del Treball, patronal a la qual finalment només es va presentar una persona, Josep Sánchez Llibre), aquestes eleccions sí que tindran un embat electoral important.

Les persones que ja han confirmat la seva intenció de presentar-s’hi són Carles Tusquets, actualment president del banc Mediolanum i a qui tothom considera candidat oficialista perquè és el preferit de Miquel Valls, l’actual president; Ramon Masià, antiga mà dreta del mateix Miquel Valls, amb el qual va partir peres en els últims temps; i José María Torres, fundador de Numintec i membre de la patronal Pimec.

Algunes fonts sostenen que Carles Tusquets i Ramon Masià treballen per acabar fusionant les seves candidatures, de manera que el nombre de candidats finalment es podria rebaixar a tres en lloc de quatre. Però fins ara això només són rumors. Fa quatre anys que s’han de celebrar les eleccions a les diferents cambres de comerç catalanes, però per convocar-les calia que la Generalitat aprovés una legislació específica que, per motius que no s’han explicat mai, es va anar endarrerint. Finalment, aquest estiu la Generalitat va aprovar el decret necessari per iniciar el procés electoral. Tot i així, des de l’aprovació del decret fins a la celebració dels comicis passarà més temps del normal perquè, per primer cop, la Generalitat ha permès que les votacions es puguin fer electrònicament, tal com va avançar aquest diari.

En teoria, les eleccions s’han de fer a principis del 2019, ja que la data límit per celebrar-les és el 31 de març. De tota manera, i per afegir-hi més incertesa, una de les persones amb dret a vot en aquestes eleccions (la seva identitat no s’ha fet pública) les ha impugnat pel fet que no es permet votar per correu postal, ja que només es preveu la possibilitat d’emetre el vot de manera presencial o telemàtica.

Des del departament d’Empresa ja van explicar en el seu moment que el vot electrònic ja permet votar a distància, que és la virtut del vot per correu postal, però ahir van afegir que, “si calgués, s’inclourà el vot per correu postal com a opció de vot i ja està”, però que “les eleccions es faran”, segons va explicar una portaveu del departament.