Cursa per liderar el futur dels cotxes

“Som una empresa tecnològica”. El president de Seat, Luca de Meo, va voler deixar aquest dilluns a un costat el seu paper principal, el de fabricant de cotxes, per posar-se l’uniforme de start-up tecnològica. La seva presentació al Mobile World Congress va ser l’exemple més evident que la indústria de l’automoció no es vol quedar enrere en la cursa per controlar el que el sector ja anomena la nova mobilitat. Aquests serveis inclouen innovacions relacionades amb l’experiència de la conducció i la seguretat, com ara incorporar programes de música per facilitar-ne l’ús en marxa, detectors de la son que desperten el conductor amb una vibració del seient, alcoholímetres incorporats, perímetres de seguretat per als fills o sistemes de cotxe compartit.

L’èxit d’aquests invents i de les plataformes tecnològiques de nova creació -com Uber, Cabify, Drivy i una llarga cua de start-ups més petites, que inunden el saló- ha fet que els seus usuaris es multipliquin en poc temps, i ara comencen a robar terreny a les grans automobilístiques amb innovacions que van més enllà de la venda de cotxes però que afecten directament el sector perquè alteren l’ús tradicional dels vehicles.

És per això que els fabricants han passat a l’ofensiva: no volen perdre més terreny i ara aposten per arribar a acords amb les companyies tecnològiques, fer-hi inversions, comprar-les o, fins i tot, crear-ne les seves pròpies.

Aquest extrem és el que aquest dilluns va presentar, precisament, Seat. La companyia s’ha reorganitzat internament per crear una nova empresa, XMoba, que agruparà tots els seus projectes més innovadors, incloent-hi Respiro, l’empresa de car sharing que Seat va adquirir fa unes setmanes i que funciona únicament a Madrid. XMoba dependrà 100% de l’automobilística de Martorell i, d’aquesta manera, Seat “pren una forma semblant a un holding, amb la marca Seat a dalt de tot i de la qual ja depenen tres estructures diferents: la nova XMoba, el centre de recerca Metropolis Lab i el spin-off de Seat, la marca Cupra”, va explicar ahir el president de l’automobilística, Luca de Meo.

L’antecendent, la banca

Seat és la primera automobilísitca que presenta una empresa tecnològica pròpia, però la resta de marques també han avançat en innovació amb departaments especialitzats o acords. L’evidència que els dos mons estan convergint també es fa palesa en les múltiples xerrades, conferències i reunions de negoci establertes, al MWC, entorn dels nous models de mobilitat i el cotxe compartit. Fins i tot les grans empreses electròniques intenten fer-s’hi un forat: Huawei va presentar ahir un telèfon amb un programari capaç de conduir ell sol un cotxe.

Davant d’aquest escenari, Daimler i l’empresa líder en car sharing a Europa, Drivy, van coincidir amb Seat que aquest és el futur de l’automoció. “Els fabricants de cotxes, sens dubte, estan aprenent i estan posicionant-se”, va explicar el fundador de Drivy, Paulin Dementhon. Però com es farà exactament aquesta convergència entre dues indústries tan diferents?

Malgrat el pas endavant a Seat, el futur és incert i amenaça d’enfrontar les diferents parts, segons tots els actors involucrats consultats per l’ARA. Hi ha un precedent:el que va passar entre els bancs tradicionals i les fintech. Després d’alguns anys en què han ignorat les noves plataformes, les entitats van començar a interessar-se pel seu model de negoci i ara en alguns casos fins i tot les han acabat comprant.

“Especular financerament comprant empreses no és el nostre negoci principal”, va assegurar ahir De Meo, alhora que no tancava la porta a adquirir més start-ups, com va fer amb Respiro. Per al conseller delegat de Drivy, Paulin Dementhon, que la indústria de l’automoció entri directament a la indústria tecnològica és un “error”: “El nostre negoci és un sector i una indústria en ella mateixa; tots estem d’acord que els fabricants han de fer un canvi i deixar de vendre només cotxes, però en aquest terreny podem fer molts acords”, explica Dementhon, que afegeix que “comprar o crear les seves pròpies empreses no és la millor sortida per als fabricants, és millor arribar a acords puntuals”.

En aquest sentit, el fundador d’aquest Airbnb de cotxes assegura que Drivy ja està en contacte amb diversos fabricants perquè posin flotes de cotxes en el seu negoci de lloguer. “La idea és créixer sense ser els propietaris dels cotxes i alhora donar una entrada al negoci de la mobilitat compartida als fabricants”, proposa Dementhon.