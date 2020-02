La GSMA assegura que cancel·lar el Mobile era "l'única opció"

"Avui és un dia molt fosc, però sabem que el sol tornarà a sortir". Aquest dijous el to i l'expressió facial del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, eren molt diferents als que acostuma a mostrar en les seves intervencions públiques. L'entitat organitzadora del Mobile World Congress (l'esdeveniment més important que acull Fira de Barcelona) s'ha vist forçada a anul·lar la cita pels temors de les empreses assistents al contagi del coronavirus, i per tant, a donar explicacions dels motius que els han fet arribar a aquesta decisió.

El director general de la GSMA, Mats Granryd, ha estat el primer en intervenir per insistir que es tracta d'una cancel·lació per "força major" a causa dels temors de contagis durant els trajectes i jornades de l'esdeveniment, que s'havia de celebrar del 24 al 27 de febrer. "Ha estat una decisió difícil, però l'hem presa per les preocupacions de salut i seguretat dels assistents al congrés", ha lamentat. D'altra banda ha admès que el dany a la reputació i el prestigi de la fira ha estat un altre factor important per anul·lar-lo.



De fet, Hoffman ha explicat que es van plantejar diverses alternatives per evitar la cancel·lació en aquests últims dies de converses frenètiques. Per exemple, fer una fira a menor escala o posposar l'esdeveniment. "Era impossible preveure fins quan s'allargaria aquesta situació", ha insistit el directiu nord-americà en referència a l'expansió del coronavirus.

Tot i així, els organitzadors del congrés han reiterat el seu compromís per mantenir l'esdeveniment a Barcelona almenys fins al 2023, quan expira el contracte amb la ciutat. Precisament, en la roda de premsa de presentació d'aquesta edició Hoffman havia avançat que les negociacions per allargar aquesta data havien de reprendre's l'any vinent.



En aquest sentit, els organitzadors també han descartat les teories que les baixes de grans tecnològiques i operadors de telecomunicacions un boicot contra la xinesa Huawei per la guerra comercial entre els Estats Units i el país asiàtic. Aquesta mateixa setmana s'ha celebrat un altre congrés tecnològic a Amsterdam, Integrated Systems Europe, en el qual sí que han participat empreses que havien decidir no assistir al Mobile.



Qui pagarà per l'anul·lació?

A hores d'ara, però, encara queden molts interrogants sobre la taula, especialment si la GSMA serà responsable d'indemnitzar a les empreses exhibidores i a la mateixa Fira de Barcelona. Tant Granryd com Hoffman han estat força críptics durant la roda de premsa sobre les conseqüències de cancel·lar el congrés pel que fa a la resta d'actors implicats. Així doncs, la patronal de les telecos ha explicat que tot dependrà del contracte que hagi assignat amb cada empresa, però ha suggerit que en tractar-se d'un cas de "força major" els podria estalviar bona part dels costos.



Durant la compareixença han acompanyat a Hoffman; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general del recinte firal, Constantí Serrallonga, el conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, Jordi Puigneró; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

Segons els càlculs que fa la mateixa organització, l'impacte del Mobile a la capital catalana va ser l'any passat de 473 milions d'euros i per aquest any l'entitat esperava que pugés fins a 492 milions. A més, durant el congrés també s'havien de crear 14.100 llocs de feina temporals i per a Fira de Barcelona aquest representa un 37% de la facturació.