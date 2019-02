La DO Cava tanca files després de la marxa de Corpinnat

Pagesos, cellers, empresaris, sindicats agraris, l’Institut Català del Cava i el Consell Regulador del Cava van fer pinya ahir per defensar la DO Cava després de la marxa dels nou cellers de la marca Corpinnat per posicionar millor els seus productes.

El president del Consell Regulador, Javier Pagés, va deixar clar que Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí “han arribat on són per ells, però també per la DO”.

Pagés va recordar les exigències que comporta la certificació d’una DO i va deixar clar que “ni ells ni ningú” poden utilitzar la paraula cava en les seves etiquetes de la mateixa manera que ni Corpinnat ni cap altre elaborador pot sortir a l’etiqueta de la DO Cava. “Si no, tots voldrien dissenyar-la al seu gust i això, és impossible”, va afegir.

El president del consell regulador va exhibir el múscul d’una DO amb 6.800 viticultors en 38.000 hectàrees de vinya i 380 cellers, “amb cua per entrar” per deixar clar que és molt més que Corpinnat.

Malgrat que Corpinnat suposa cinc dels 14 productors del cava de paratge, “la cúspide de la qualitat no s’ha acabat aquí, és el començament; hi ha moltes reserves i grans reserves de molta qualitat i més opcions que sortiran”, va insistir.

Porta oberta a una tornada

El president del consell regulador va defensar el “diàleg” amb Corpinnat per la zonificació. “Ens hem d’ajudar amb experts i gent de fora per no tenir una mirada miop”, va dir i, alhora, va deixar la porta oberta per “si volen tornar”.

No va dubtar a reconèixer que la marxa dels nou cellers “no agrada” però de nou va deixar clar que el cava és “molt més”. El president de Pimecava, Pere Guilera, va reivindicar que “la qualitat -una de les reivindicacions de Corpinnat-és patrimoni de tots, no només d’alguns”.

També els representants de les cooperatives i dels pagesos van coincidir en demanar que “no es confongui valor i preu” perquè “una mateixa finca pot vendre part del raïm a 40 cèntims i l’altre, a 12”.

Tant és així que, segons el representant d’Unió de Pagesos, Antoni Borràs, part del cava extremeny s’elabora amb excedents de raïm català.