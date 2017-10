Dancausa (Bankinter) assegura que "tothom pot tenir els seus diners" a Catalunya

La consellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha assegurat aquest dijous que "tothom pot tenir els seus diners" a Catalunya sense "cap problema". Així ho ha declarat la primera executiva de l'entitat durant la presentació dels comptes corresponents al tres primers trimestres de l'any.

"Tenim claríssim que totes les entitats som absolutament solvents, i a més som un sector absolutament regulat, no hi ha cap problema, tothom pot tenir els seus diners a Catalunya, de la mateixa manera que a altres regions", ha defensat Dancausa.

La consellera delegada de Bankinter, però, s'ha posicionat a favor de la unitat d'Espanya i ha indicat que l'entitat no preveu la independència de Catalunya. En aquesta línia, Dancausa ha desitjat que la resolució del conflicte sigui ràpida perquè li sembla "rellevant" frenar una possible deterioració econòmica de la regió, a banda de la fractura social.

No obstant, Dancausa ha apuntat que "el negoci a Catalunya va bé" i que l'entitat està preparada per sortir "airosa" de qualsevol escenari que es presenti a Catalunya. Fins al setembre d'aquest any, Bankinter va guanyar 376 milions d'euros, un 6% menys que el mateix període de l'any anterior.