Decathlon tanca l'operació immobiliàra més gran del sector logístic a Barcelona des del magatzem d'Amazon al Prat

L’empresa de material d’esports Decathlon ha pactat llogar 95.000 metres quadrats a la zona activitats logístiques (ZAL) de Barcelona, segons avança el diari ‘Expansión’ i han confirmat a l’ARA fonts del sector immobiliari.

Aquesta operació és la més gran que s’ha fet en el sector logístic a Barcelona els últims anys després de la del magatzem d’Amazon al Prat, on la multinacional del comerç electrònic disposa de més de 200.00 metres quadrats.

Decathlon ja ocupava una nau a la ZAL, d’uns 50.000 metres quadrats, però ha optat per aquesta nova operació davant la previsió de creixement en la seva activitat logística amb base a Barcelona.

La ZAL l’explota Cilsa, una companyia participada pel Port de Barcelona (51,5%) i la socimi Merlin Properties (48,5%) que té previst invertir 150 milions d’euros els pròxims anys per esgotar la seva superfície logística.

El 2018 Cilsa va tancar un any rècord amb la firma de contractes per construir fins a 271.000 metres quadrats de superfície logística en projectes clau en mà, és a dir, fets a mida per al futur usuari, com seria el cas de Decathlon, que podria disposar de la superfície ara contractada d'aquí un parell d’anys.

El pla de creixement de Cilsa, segons va explicar al seu dia el director general, Alfonso Martínez, es finançarà amb recursos propis i amb els recursos d’un crèdit signat amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) el 2017 de 70 milions d’euros. El pla preveu augmentar la superfície per arribar a l’any 2022 amb uns ingressos de 80 milions d’euros i un resultat brut operatiu abans d’impostos i amortitzacions (ebitda) de 50 milions d’euros.

Cilsa va tancar l’exercici del 2017 (l’últim conegut) amb uns ingressos totals de 44,5 milions d’euros i un benefici net 6,1 milions d’euros, en el millor exercici de la seva història.

Operació al Penedès

D’altra banda, Merlin Properties ha venut una nau logística de 16.758 metres quadrats a la Granada del Penedès a l’operador multinacional Prologis, en una operació assessorada per BNP Paribas Real Estate. Amb aquesta operació, Prologis es converteix en propietari del 100% del parc logístic de la Granada, que té un total de quatre naus amb una superfície total de 77.000 metres quadrats.