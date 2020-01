Degoteig d'acomiadaments d'empleats de baixa a MST Holding

La companyia de call centers MST Holding ha acomiadat de la seu de Barcelona deu empleats des del mes de desembre mentre eren de baixa laboral, segons ha denunciat Comissions Obreres (CCOO). Portaveus del sindicat asseguren que l'empresa va prescindir dels seus serveis al·legant "motius diversos", però sempre coincidint amb una baixa de l'empleat, els quals ja han portat els casos al jutjat.

El sindicat ha explicat que, quan els treballadors tornaven de la baixa (o fins i tot mentrestant), la companyia els comunicava el seu acomiadament. Segons CCOO, als dos primers empleats se'ls va argumentar una acumulació d'absències al seu lloc de feina, tot i estar justificades per motius de salut. O el que és el mateix, se'ls va aplicar el polèmic article 52 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat el 2011 i en vigor des del 2012, que permet l'acomiadament objectiu per baixes mèdiques justificades. Després d'aquests primers casos i davant les denúncies públiques del sindicat, CCOO afirma que l'empresa ha seguit fent fora fins a vuit treballadors més, però argumentant "poca productivitat" o "motius disciplinaris".

Sergio Calahorro, responsable d'acció sindical de la federació de serveis de CCOO, apunta que aquest canvi de justificació dels acomiadaments podria respondre a una possible derogació del polèmic article que el nou govern espanyol vol fer desaparèixer aquest mateix mes de febrer. Tot i això, Calahorro ha aclarit que de moment no hi ha cap demanda col·lectiva i que cadascun dels empleats ha presentat una demanda a títol individual.

"Hi ha jurisprudència que mostra que aquests treballadors haurien de ser readmesos", ha assenyalat Calahorro com a possible desenllaç de la batalla judicial. CCOO també ha assenyalat que convocarà una concentració davant de l'empresa per a dijous, el mateix dia que enviarà una carta formal a la direcció de la companyia. A més, Calahorro ha puntualitzat que estudiaran altres accions, com una futura vaga com a protesta.

MST Holding, que no ha atès la petició de l'ARA, és una empresa de telecomunicacions i serveis d'atenció al client, que té una única seu a Catalunya, on treballen 400 empleats. Dona serveis a diverses companyies, sobretot entitats bancàries d'àmbit espanyol i europeu.