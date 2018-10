El grup Dia frena el seu esfondrament a borsa

El grup Dia ha aconseguit mitigar el seu esfondrament a borsa, tot i que la seva caiguda segueix sent de dimensions considerables. Aquest dimarts al migdia, les accions de la firma de supermercats rebotaven un 5% i superaven la barrera psicològica de l'euro per acció.

Són les primeres bones notícies després de dos dies on el valor de Dia s'ha desplomat. De fet, la firma de supermercats obria la sessió d'aquest dimarts amb una caiguda del 12%, encapçalant les pèrdues del selectiu espanyol. Al llarg del matí, el valor de l'acció s'havia arribat a situar en els 90 cèntims per títol, el seu mínim històric. Ara mateix, el preu d'un títol acció de la cadena amb seu a Madrid se situa en 1,12 euros.

La sagnia de Dia a la borsa va començar aquest dilluns després que l'empresa perdés un 42% del seu valor. El grup va anunciar ahir en un comunicat una retallada de les previsions dels beneficis i, per tant, l'anul·lació del repartiment de dividends per al 2018.

Segons ha publicat aquest dimarts el diari 'ABC', la cúpula directiva de la companyia ha convocat una reunió d'urgència per calmar la situació d'inestabilitat. En declaracions a aquest diari, el grup Dia ha comentat que "hi ha moltes reunions de l'equip directiu" i que, "des que s'ha conegut la situació, l'equip directiu està treballant". "Volem transmetre la solvència de la companyia i el compromís del nostre principal inversor", ha conclòs l'empresa.

Davant aquesta situació, la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha reconegut que no se sent preocupada per l'escenari actual. En una entrevista a 'Los desayunos de TVE', Calviño ha explicat que "la borsa és molt volàtil" i espera que aquest "sigui un episodi més de volatilitat".