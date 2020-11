El Dia del Solter xinès bat rècords de vendes tot i la pandèmia

El número 1 representa la unitat, l'individu i, per què no, també la solteria. Per això l'11 de novembre (11 de l'11) és la data escollida pels xinesos perquè les persones que no tenen parella ho celebrin amb una gran diada comercial. El Dia del Solter, el festival per excel·lència de les compres al gegant asiàtic, s'ha celebrat aquest dimecres amb vendes rècord per a Alibaba, la principal plataforma de comerç electrònic i la impulsora d'aquesta tradició fa 12 anys. La companyia ha arribat a ingressar 498.200 milions de iuans (uns 63.887 milions d'euros) en una sola jornada de descomptes, un 48% més que l'any passat.

La pandèmia ha convertit aquesta campanya en un termòmetre de la recuperació del consum, no només a la Xina sinó també a les principals economies del món, ja que cada cop són més els e-commerce occidentals que l'han importat. Cal tenir en compte, però, que aquest any Alibaba havia fet una prèvia al Dia del Solter amb una primera tanda de promocions entre l'1 i el 3 de novembre, en què va superar el rècord de vendes del 2019 en només mitja hora.

Malgrat el context de crisi pels efectes del covid-19, el 2020 no ha sigut un mal any per a Alibaba, sinó tot el contrari. La companyia fundada per Jack Ma ja ha aconseguir gairebé duplicar les vendes de tot l'any passat. L'última campanya del Dia del Solter havia assolit uns ingressos de 34.411 milions d'euros en un sol dia, un 24% més que l'anterior. Les restriccions a la mobilitat arran de la pandèmia, però, han impulsat encara més l'empenta del comerç electrònic i el creixement de la diada del consumisme xinès.

En aquesta edició del Dia del Solter hi han participat més de 350.000 marques locals i internacionals, i fins i tot s'han venut automòbils i cases. La companyia xinesa ha destinat prop de tres milions de treballadors i 4.000 avions i vaixells només per enviar les comandes als consumidors d'aquesta jornada.

Cap a un segon 'sorpasso' al Black Friday

El Dia del Solter s'avança a una altra de les diades comercials per excel·lència, el Black Friday, que en aquest cas es va estendre dels Estats Units a la resta del món i se celebra l'endemà d'Acció de Gràcies (que aquest any és el 27 de novembre). Tot i així, el 2019 el valor de les vendes a través d'Alibaba va duplicar el conjunt del que van facturar tant el Black Friday com el Cyber Monday.

Malgrat que les dades són encara provisionals, en aquesta nova onada de promocions s'han fet gairebé dos milions de comandes, la majoria a través de telèfons mòbils. Els descomptes es van activar a la mitjanit (hora xinesa) quan es va donar el tret de sortida a les ofertes a plataformes del grup com Taobao, T-Mall o AliExpress (la més popular a Espanya).

Precisament, el 2020 ha sigut el segon any amb participació d'empreses espanyoles en el Dia del Solter. Alibaba no dona xifres concretes, però assegura que el nombre de companyies amb seu a Espanya que se sumen a les ofertes s'ha més que duplicat, i la meitat faran servir la promoció per exportar a altres països. A més, insisteix que el total de companyies no xineses que hi participen s'ha triplicat en aquesta última edició, una mostra de l'extensió del fenomen més enllà de les fronteres xineses.