Dia i la banca pacten una pròrroga del crèdit sindicat de 912 milions un dia abans de la junta

Dia i la banca han pactat una pròrroga del crèdit sindicat de 912 milions d'euros condicionada a l'aprovació de l'ampliació de capital de 600 milions d'euros proposada pel consell d'administració de la cadena de supermercats.

En concret, la companyia ha signat una carta de compromís amb els seus creditors financers per modificar les seves actuals línies de finançament sindicat per un màxim de 912 milions d'euros en la vigília de la celebració de la junta d'accionistes.

Entre els canvis previstos hi ha l'extensió del venciment ordinari de tots els trams del finançament sindicat existent fins al 31 de març del 2023 i l'obligatorietat de procedir a l'amortització anticipada del finançament sindicat no més tard del 21 d'abril del 2021 per venda d'actius no estratègics (entre els quals hi ha Max Descompte i Clarel) per un import no inferior a 100 milions d'euros.

A això s'hi suma l'obligatorietat de refinançar els bons existents amb venciment el 2021, amb caràcter previ a aquest venciment i de manera que s'estengui a una data no anterior a l'1 de gener del 2023, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquestes modificacions pactades amb la banca han fet pujar les accions de Dia més d'un 4% a les 9.30 hores, quan es col·locaven en els 0,60 euros, per sota dels 0,67 euros oferts per LetterOne en la seva opa.