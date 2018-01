Díaz Ferrán sortirà de la presó per bon comportament

L'Audiència Nacional ha autoritzat l'excarceració de l'expresident de la patronal espanyola, la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que pròximament abandonarà la presó madrilenya de Soto del Real en la qual es troba des de la seva detenció el desembre del 2012 en el marc de la 'operació Creuer', segons han informat fonts jurídiques a Europa Press.

El titular del Jutjat Central de Vigilància Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedit el segon grau -un règim de semi llibertat- a qui va ser president de la patronal espanyola per haver complert ja una tercera part de la seva condemna. Díaz Ferrán va ser condemnat a més de vuit anys de presó per diverses causes judicials, entre elles el conegut 'cas Marsans'.

El jutge també ha tingut en compte el seu bon comportament a l'hora de flexibilitzar l'internament -amb 17 informes meritoris, segons apunten les mateixes fonts- durant els més de cinc anys que ha estat empresonat, així com la seva disposició a col·laborar, una vegada que surti de presó, amb una ONG.

Això sí, el jutge mantindrà sota vigilància a Díaz Ferrán mitjançant una polsera telemàtica, la qual cosa li permetrà no haver de tornar a la presó tots els dies. L'expresident dels empresaris, de 75 anys i afectat per diverses malalties, ha gaudit de diversos permisos penitenciaris i ha estat estudiant ciències econòmiques a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED. A més, al febrer de 2016 el propi Díaz Ferrán va enviar una carta a l'Audiència Nacional en què va mostrar el seu penediment pel dany causat per la seva actuació.

Les condemnes de Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán va ser condemnat el 7 de juliol de 2015 per l'Audiència Nacional a cinc anys i mig de presó, que ell mateix va acceptar en reconèixer els fets, pel buidament al Grup Marsans. A més, se li va imposar la multa de 1,2 milions d'euros i se li va ordenar indemnitzar de forma solidària amb 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viatges Iberojet, AC Hotels i Pullmantur pels prejudicis causats.

Tot i això, per l'incompliment del pagament de la multa, se li ha imposat la condemna d'un any i deu mesos més de presó; mentre que la responsabilitat civil ha estat satisfeta pels concursos de creditors que té. El juny de l'any passat el Tribunal Suprem va confirmar aquesta condemna pels delictes d'aixecament de béns, concurs fraudulent, integració en grup criminal i blanqueig de capitals.

Díaz Ferrán va ser també condemnat a una pena de dos anys i dos mesos de presó en una sentència dictada el desembre del 2013 pel jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia per defraudar 99.040.000 d'euros de l'Impost de Societats de 2001 derivat de l'operació de compra de l'aerolínia de bandera argentina per part d'Air Comet i Viajes Marsans.

D'altra banda, l'Audiència Nacional també el va condemnar a presó per la despesa de 93.984 amb la targeta 'black' de Caja Madrid i Bankia, una pena que no es pot acumular a les anteriors ja que la sentència encara no ha estat declarada ferma pel Tribunal Suprem.