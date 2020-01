El govern espanyol pacta amb els sindicats i la patronal apujar el salari mínim a 950 euros

El salari mínim interprofessional pujarà aquest any fins als 950 euros mensuals en 14 pagues (13.300 euros anuals). És un augment del 5,5% respecte al 2019, any en què l’SMI ja va pujar considerablement, més d’un 22%, fins als 900 euros actuals. El nou govern espanyol ha arribat aquest dimecres a un acord amb els sindicats i la patronal després d’una reunió entre la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els màxims representants de Comissions Obreres (CCOO), la UGT, la patronal dels empresaris (CEOE) i la patronal de les pimes (Cepyme) en la primera reunió que han mantingut després de la formació del nou executiu. "És un dia molt feliç per als treballadors i treballadores", ha assegurat la ministra. “Som aquí per canviar la vida de la gent”, ha proclamat. Segons Treball, més de dos milions de treballadors es poden beneficiar de la nova alça de l'SMI.

Per a Unides Podem –formació de Díaz–, l’augment del salari mínim era una de les seves prioritats. De fet, el partit lila i el PSOE es van comprometre en el seu acord de govern a una pujada progressiva de l'SMI a fins al 60% del sou mitjà a l'Estat. Si es compleix la proposta, al final de la legislatura el salari mínim hauria d'arribar a uns 1.200 euros mensuals, una xifra que encara no està acordada. La ministra de Treball ha discutit la qüestió amb el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, Antonio Garamendi; el de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, Gerardo Cuerva, i amb els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i de la UGT, Pepe Álvarez.

Mentre els sindicats han aplaudit els plans de l'executiu per augmentar el salari mínim, la CEOE manté reticències per la pèrdua de llocs de treball que consideren que suposarà. Tant Garamendi com Cuerva, que malgrat les reserves han donat el seu aval a l’acord, han assegurat que per als empresaris no és una mesura positiva, però han valorat que l'SMI no augmenti fins als 1.000 euros de cop, una de les propostes que estava a sobre de la taula. "La pujada no és bona per a les pimes, però és millor que 1.000 euros”, ha subratllat el president de Cepyme. "És millor que la oferta que teníem", ha assegurat per la seva banda el president de la CEOE.

Gran victòria dels sindicats

L’acord s’havia gestat en reunions “discretes” prèvies i s’ha rubricat aquest dimecres. Ara caldrà que l’executiu aprovi la mesura en un consell de ministres en els pròxims dies o setmanes. Per als sindicats és una gran victòria. “És una bona notícia econòmica per a Espanya”, ha assegurat el secretari general de CCOO. Segons Sordo, “no està demostrat” amb cap estudi que la pujada del salari mínim hagi destruït ocupació a Espanya. “No és cert”, ha insistit.

El govern espanyol ja ha deixat clar que la pujada no es farà de cop, sinó que serà progressiva. "D'una vegada no. Ha de ser un creixement progressiu, assumible pel camp empresarial i que no provoqui problemes a les pimes", ha reiterat aquest dimecres la vicepresidenta primera de l'executiu, Carmen Calvo, en una entrevista a la Cadena SER.