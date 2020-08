Treball recorda que ja hi ha un pla que flexibilitza l'horari laboral dels pares amb fills en quarantena

L'obertura de les escoles i la possibilitat que un menor hagi de fer quarantena afecten, de ple, l'àmbit laboral. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha recordat que ja hi ha un pla que ofereix la possibilitat d'adaptar la jornada laboral com a solució per als pares que tinguin fills en quarantena. D'aquesta manera, Díaz rebaixa les opcions que aquest dimecres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va posar sobre la taula: la d'un permís retribuït o una baixa.

En una entrevista a RNE aquest dijous, la ministra de Treball s'ha referit com a solució explícitament al pla MeCuida, que facilita la reducció de jornada o la seva flexibilització i que es va aprovar a l'inici de l'estat d'alarma. Díaz ha avançat que és una de les qüestions que el govern espanyol abordarà a partir de la setmana que ve amb els agents socials. D'altra banda, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, també ha refredat les propostes plantejades per Celaá i ha subratllat que "cal ser conscients que totes les mesures que s'adopten tenen un impacte en termes de cost, despesa o deute". Tanmateix, les dues ministres no han tancat la porta a adoptar més mesures "si és necessari".

Com funciona el pla?

El pla MeCuida habilita els treballadors a fer reduccions de jornada –que poden arribar a ser del 100%– o fer canvis en l'horari per cuidar persones afectades pel coronavirus. En cas que un adult es vulgui acollir a la mesura, la reducció de la jornada s'haurà de comunicar a l'empresa amb 24 hores d'antelació. A més, l'adaptació de la jornada s'ha de sol·licitar de manera justificada, raonable i proporcionada per adaptar-se a l'empresa.

La patronal rebutja assumir cap cost

Al seu torn, la patronal Foment del Treball ha exigit al govern espanyol que la prestació o l'ajut per als treballadors que hagin de quedar-se a casa a cuidar fills que estiguin en quarantena "no suposi cap cost per a les empreses". En un comunicat, la patronal ha demanat una regulació "amb la màxima celeritat" i proposa o una baixa excepcional per incapacitat temporal equivalent a la d'accident laboral o un permís cobert "en la seva totalitat" per l'Estat, també pel que fa a les cotitzacions. Foment ha insistit que les empreses "en cap cas haurien d'assumir cap cost directament, ni mitjançant la retribució total o parcial del permís ni mitjançant la seva retribució i posterior recuperació de les hores de permís".

Amb tot, aquesta no és la primera vegada que el govern espanyol anuncia la intenció de tirar endavant un permís retributiu per cuidar els fills i acaba en no res. En ple pic de la pandèmia, el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, va avançar que s'estava treballant en una prestació similar, però, finalment, es va acabar substituint pel pla MeCudia.