Dimas Gimeno perd el poder executiu a El Corte Inglés

President no executiu, a l’estil d’un chairman en el món empresarial anglosaxó. Aquest és el nou paper que assumirà Dimas Gimeno a El Corte Inglés. El poder executiu en la principal cadena espanyola de grans magatzems passarà ara a mans de dos consellers delegats: Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa, dos homes de la casa que recentment havien arribat al consell d’administració de la companyia. Els dos nous consellers delegats es repartiran les funcions. Víctor del Pozo exercirà com a màxim executiu del negoci de distribució i grans magatzems, mentre que Nuño de la Rosa s’ocuparà de les àrees corporatives i les filials del grup, com la de viatges, la d’assegurances o la d’informàtica.

Tots dos reportaran directament al consell d’administració, que continuarà presidit per Dimas Gimeno, que ja no serà executiu. La cadena de distribució va afirmar ahir que ha aplicat el canvi seguint el millor model de govern corporatiu per “facilitar la separació de poders i aportar més transparència i control”. La decisió, segons l’empresa, permetrà avançar en la professionalització de la gestió de l’empresa amb més flexibilitat per a una “una nova etapa de creixement i optimització de la gestió de les dues grans àrees del grup”. Unes àrees que s’enfronten, tant en el negoci de distribució com en el dels viatges i les assegurances, als nous reptes que comporta la digitalització i la venda per internet, on han aparegut grans jugadors mundials com ara Amazon.

Un grup que no remunta

El nomenament dels dos consellers delegats i la pèrdua de funcions executives de Gimeno s’interpreta com un nou canvi de rumb en un grup que no acaba de remuntar ni d’adaptar-se a les noves tendències de consum. El president és al càrrec des del 2014 i l’any passat va aconseguir uns discrets beneficis de 161 milions. El 2007, el millor any del grup, n’havia guanyat 717.

Actualment els principals accionistes d’El Corte Inglés son la fundació Ramón Areces (37%), la seva societat de valors IASA (22%) -controlada per Gimeno i les germanes Álvarez-, Cartera Mancor (7%) i Corporación Ceslar (9%). El qatarià Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani podria arribar a controlar un 15% perquè el 2015 va concedir a l’empresa un préstec convertible de 1.000 milions.