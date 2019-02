Dinamarca expulsa dos empleats de Huawei després d'una inspecció

Dos empleats de Huawei a Dinamarca han estat expulsats del país després que en una inspecció rutinària a les oficines del fabricant xinès la policia danesa detectés que no tenien els permisos de treball i residència pertinents. Les autoritats van negar que la decisió tingués res a veure amb la controvèrsia que envolta la companyia, acusada pels Estats Units d'espionatge industrial.

"Dijous passat la policia de Copenhaguen va realitzar una inspecció rutinària dins l'empresa en qüestió. Com a resultat, quatre persones van ser acusades d'incomplir les disposicions sobre residència i treball de la llei d'immigració. Posteriorment, el Servei de Immigració de Dinamarca va decidir no continuar investigant els dos primers casos, mentre els altres dos van ser expulsats", va indicar la policia de Copenhaguen en un comunicat recollit per la premsa del país escandinau.

Tot i això, la policia va descartar que les expulsions dels empleats del fabricant xinès tinguessin cap relació amb la polèmica sobre el presumpte espionatge industrial del qual els Estats Units ha acusat la companyia.

"Des de Huawei estem col·laborant, com sempre, amb les autoritats", ha assegurat la firma en un comunicat, després de reconèixer que la policia danesa havia realitzat una inspecció en relació els visats dins les seves oficines.

La setmana passada, el departament de justícia del Estats Units (DoJ) va presentar 23 càrrecs contra Huawei, el fabricant mundial més gran d'equips de telecomunicacions, al qual va acusar del robatori de tecnologia a la seva competència, T-Mobile, i de conspirar per infringir el règim de sancions imposades pels Estats Units a l'Iran, a més de tractar d'obstruir l'acció de la justícia, destruir proves i cometre frau bancari.

A mitjans del mes de gener, els serveis de seguretat polonesos van detenir un dels responsables de la filial de Huawei, de nacionalitat xinesa, així com un ciutadà polonès que havia ocupat un alt càrrec dins l'agència de Seguretat Interna de Polònia (ABW), als quals va acusar d'espiar en benefici dels serveis secrets xinesos.