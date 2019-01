Divisió a la Generalitat pel decret que regularà els VTC

El decret amb el qual la Generalitat preveu regular el sector dels VTC ha aconseguit empipar les dues parts implicades: ni taxistes ni conductors de VTC estan satisfets amb la proposta plantejada divendres. Ara bé, el que també ha aconseguit el decret és fer aflorar les friccions que aquest conflicte provoca dins del mateix Govern.

El decret ha evidenciat les diferents posicions que mantenen, sobretot, els departaments de Territori (que està en mans de JxCat i que és el responsable directe de legislar sobre transport) i d’Economia (que està controlat per Esquerra i que té sota el seu paraigua l’àrea de competència).

El conseller de Territori, Damià Calvet, va assegurar ahir que la postura que ell defensa és “una posició de Govern” i “una posició consensuada” entre els diferents departaments de la Generalitat. Ho va dir als micròfons de RAC1 i ho va repetir posteriorment en una trobada amb els mitjans de comunicació. La realitat, però, és molt diferent.

Segons confirmen diverses fonts a l’ARA, el departament d’Economia fa temps que està incòmode amb l’actual regulació del taxi i discrepa amb la postura que Territori ha anat mostrant en els últims temps, en general, i amb el decret en particular. Fins ara Economia ha mantingut un perfil públic baix en aquesta qüestió. Però els taxistes consideren que Economia està frenant uns canvis que ells voldrien veure escrits en el decret i, de fet, ahir van manifestar-se breument davant de la seu del departament, a la rambla de Catalunya. Per la seva banda, el departament d’Empresa (també en mans de JxCat) simplement no ha entrat en el debat.

Tot i la discreció pública que ha mantingut Economia, hi ha maneres de saber què pensa el departament. El president de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco), Marcel Coderch, està actuant com a portaveu oficiós de les idees del departament que té al capdavant el vicepresident Pere Aragonès. L’Acco és un organisme que, tot i ser autònom, penja d’aquest departament i té un president nomenat per Economia. Coderch ha expressat opinions contundents amb les postures dels taxistes i, també, amb el decret de Damià Calvet. Per a Coderch, el decret de Calvet és “una solució salomònica que no serveix per a res”, segons va dir en una entrevista amb l’ARA divendres. Segons ha pogut saber aquest diari, la postura del president de l’Acco és plenament compartida pel departament d’Economia. “L’Acco diu el que nosaltres pensem”, resumeix una font.

En els últims temps, l’Acco ha fet diverses recomanacions a la Generalitat per posar pau entre els taxistes i els VTC. L’ens prefereix una regulació uniforme per a tots dos serveis i demana al Govern que s’atreveixi a modificar la llei del taxi, de manera que aquest servei tingui més flexibilitat per competir internament i també amb els nous serveis digitals de mobilitat, com Uber i Cabify.

Ahir, de fet, l’Acco va insistir que el decret del taxi que prepara Calvet “perjudicarà greument els usuaris” al considerar que limita la competència entre els taxis i els VTC. En un comunicat, l’organisme va instar les administracions que “en lloc d’imposar restriccions als VTC modifiquin la regulació del taxi per tal que [tots dos] puguin competir en igualtat de condicions”.

Amb tot, algunes fonts d’Economia defensen que “tota transició del monopoli a la competència té costos, i caldran mesures per pal·liar els costos o les pèrdues que tingui el sector del taxi”. Ara bé, no concreten quines podrien ser aquestes mesures, ni el cost que podrien tenir.

La postura

Damià Calvet va presentar divendres les línies generals del nou decret que limitarà el negoci d’Uber i Cabify a Catalunya. Per distingir els taxis dels VTC, Calvet considera que cal exigir que les reserves per a un d’aquests vehicles es facin amb 15 minuts d’antelació, un període que els VTC troben excessiu i que els taxistes consideren insuficient i, per això, exigeixen al Govern que l’incrementi. Les protestes dels taxistes van provocar que, l’endemà mateix, Calvet els oferís ampliar aquests quinze minuts a través d’una forquilla addicional en funció de criteris ambientals i territorials (que l’AMB podria incloure a la seva normativa), sense concretar més. Aquesta indefinició va fer que els taxistes decidissin mantenir la protesta almenys fins avui.

Ara bé, Calvet va supeditar l’oferta al fet que els taxistes desconvoquessin la vaga dissabte mateix perquè no vol “xantatges”. Com que no ho van fer, ara no se sap exactament quina proposta farà avui quan es torni a reunir amb els taxistes. De fet, el decret s’havia d’aprovar avui al consell executiu del Govern, però els últims esdeveniments possiblement faran que el decret s’endarrereixi uns dies més.