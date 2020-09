El fons suec EQT compra Idealista en l'operació més gran del sector a Espanya

Podria sonar contradictori, però el gran èxit d'un fons de capital risc rau en les desinversions. O, més aviat, en desfer una inversió temps després d'executar-la i guanyar més del que s'hi va invertir. Tenint això en compte, el negoci d'Apax Partners ha sigut rodó: l'entitat anglesa de capital risc va comprar el 80% del portal immobiliari Idealista per, segons el mateix portal, 235 milions d'euros el 2015, i cinc anys després l'acaba de vendre per uns 1.000 milions. Aquesta quantitat no s'ha fet pública, però és el que es desprèn del fet que l'empresa fixi el seu valor en 1.300 milions d'euros. L'operació és, a més, la venda més quantiosa d'un portal digital espanyol: fins ara, el rècord el tenia Privalia, que es va vendre a Vente Privée per 470 milions d'euros el 2016.

El comprador és una companyia d'inversió global sueca, EQT Ix Fund, que té més de 62.000 milions de capital i 40.000 milions en actius gestionats per 19 fons. Jesús Encinar, fundador i president d'Idealista, manté la seva participació, i està previst que siguin ell i l'equip actual qui segueixin gestionant el dia a dia de l'empresa.

I, de fet, per com valoren la transacció diferents veus d'aquesta companyia sueca, el fet que això es mantingui així és una de les claus del seu interès. Carlos Santana, directiu d'EQT a Espanya, afirma que “Idealista té potencial per créixer a ritme accelerat, sobretot tenint el Jesús [Encinar]” i “el seu equip directiu”. Bert Janssens, soci i codirector global de tecnologia, mèdia i telecomunicacions al mateix fons, assegura que la inversió “és estratègica” tenint en compte que la filosofia d'EQT és “invertir en empreses d'alt creixement i associar-se amb equips de gestió d'excel·lència”.

Idealista es va fundar l'any 2000, quan el mateix Jesús Encinar va arribar a Espanya després d'un temps vivint a l'estranger i es va trobar que l'única manera de trobar pis era llançar-se al carrer i buscar números de telèfon. Al capdavant de l'empresa, com a cofundador, hi havia també Bernardo Hernández, que aquest estiu ha ocupat part de l'actualitat en v endre l'aplicació de pagaments digitals Verse al fundador de Twitter, Jack Dorsey. Ell va deixar l'empresa per marxar a Google, però Encinar va seguir endavant.

El 2004 el portal ja estava disponible a tot Espanya i es preparava per començar a cobrir part de l'estranger. Llavors la companyia ja havia seduït inversors com una societat de capital risc de La Caixa (Invercartera Capital SCR) i Bonsai Venture Capital (que també estava present a InfoJobs o a Softonic, per exemple). I el llistat de noms importants dins del món del capital risc no va fer més que ampliar-se: anys després, amb aquest braç inversor de La Caixa ja fora, hi van entrar el fons nord-americà Tiger Global Manegement i Kutxabank.

És precisament la participació que combinaven Bonsai, Tiger Global i Kutxabank la que al 2015 va passar en mans del fons anglès Apax Partners, i la que aquest dijous es queda EQT Ix Fund. Aquest fons, per cert, va comprar el maig passat una participació majoritària de la start-up malaguenya Freepik, també en un acord que mantenia l'equip fundador al capdavant de l'empresa i també registrava una de les vendes més lucratives del sector a Espanya.

Negociacions en format digital

En el cas d'Idealista, les negociacions van començar fa uns mesos i s'han dut a terme mitjançant eines digitals per culpa de la crisi del covid-19. Això, però, no va afectar les converses que van arribar a bon port dimecres passat de matinada, confessa el portal. A l'operació només li falta l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), però Jesús Encinar la dona per feta. “Obrim un nou camí per a Idealista, amb un dels fons europeus més respectats, amb els quals compartim plenament valors per crear empreses innovadores, líders, sostenibles i socialment responsables”, explica. “Després de cinc anys d'excel·lent relació amb Apax i els seus socis estic encantat d'haver-los ajudat a vendre la seva participació amb un resultat excel·lent per als seus inversors”, afegeix.

La companyia, que manté la seu a Madrid, va tancar l'any passat havent facturat més de 78 milions d'euros i mig. I això només pel seu negoci a Espanya. Els resultats consolidats de l'any passat encara no estan disponibles, però tenint en compte la radiografia del 2018, el negoci que l'empresa té a Itàlia i Portugal suposa el 25% de la seva facturació total, és a dir que la xifra s'acostaria als 100 milions d'euros.