L’ERTO a Seat fa Mercadona líder en empleats actius

Tot i que temporalment i per circumstàncies excepcionals, Seat ha perdut durant uns mesos la corona de principal creador d’ocupació de Catalunya. El fabricant d’automòbils amb seu a Martorell havia sigut des de fa dècades la companyia amb més treballadors de Catalunya, un títol que des de fa uns anys li disputa sense èxit el grup valencià de supermercats Mercadona.

La filial de Volkswagen, que té el 100% de la seva plantilla ubicada a Catalunya, tenia prop de 15.000 empleats just abans d’aturar la producció per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva banda, Mercadona va tancar el 2019 amb 13.580 treballadors fixos als seus establiments, magatzems i oficines en territori català.

L’efecte que la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma han tingut sobre les dues empreses ha sigut diametralment oposat. Mentre que, com a supermercat, Mercadona ha sigut considerada des de l’inici com un servei essencial i, per tant, ha pogut mantenir oberts els seus establiments, Seat s’ha vist obligada a tancar durant diverses setmanes les seves plantes per les mesures decretades pel govern espanyol per reduir l’expansió del covid-19.

La companyia automobilística va declarar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) al març per al conjunt de la plantilla, de manera que es va quedar sense empleats en actiu. A l’abril, a mesura que el confinament es va començar a aixecar, va renovar l’expedient per a 11.000 treballadors. Aquests s’han anat reincorporant als seus llocs de treball a mesura que la demarcació de Barcelona ha anat avançant en les fases de desescalada. Aquesta setmana només en quedaven 1.500 sense haver-se reincorporat a la feina, segons fonts de l’empresa.

El coronavirus i els confinaments han provocat canvis d’hàbits de consum i de compra que han beneficiat les empreses relacionades amb l’alimentació i que han castigat de ple els fabricants d’automòbils. De fet, en els dies immediatament anteriors i durant les primeres jornades de confinament, els supermercats espanyols van patir un increment de l’afluència de públic. Segons dades del ministeri d’Agricultura, en la setmana del 9 al 15 de març, quan es va decretar l’estat d’alarma, les vendes d’aliments es van disparar un 29%, quan una part de la població va sentir el temor que hi hagués escassetat per culpa de la pandèmia.

Les pors es van demostrar infundades, però l’increment va obligar la majoria de cadenes de supermercats, també Mercadona, a reforçar la plantilla amb noves contractacions. En aquests mesos, per exemple, el grup presidit per Juan Roig ha contractat 600 nous empleats a tot Espanya, la majoria com a personal de magatzems i botigues. A més, ha subcontractat a través d’altres empreses 2.400 treballadors més de personal de neteja i seguretat per complir les mesures sanitàries, que obliguen els súpers a desinfectar els espais més sovint i els clients a utilitzar guants i mascaretes i a mantenir la distància física.

Creixement i impàs

A l’altre extrem, en canvi, aquest divendres Seat va anunciar que les vendes del maig li havien caigut un 65% a nivell mundial, seguint la línia dels mesos anteriors. També al maig, la matriculació de vehicles es va desplomar un 75% a Catalunya, una xifra similar a la registrada a la resta d’Europa.

Això posa de manifest com la malaltia ha agreujat els problemes de la indústria de l’automoció, que a nivell global ha arribat a la nova crisi tocada des de fa anys per diversos motius, que van des de l’escàndol del Dieselgate -que va afectar de ple Volkswagen, la matriu de Seat- fins a les restriccions cada vegada més grans a la circulació de cotxes als centres de les ciutats, passant per la poca predisposició de la gent jove a comprar-se un vehicle.

Però malgrat la mala situació del sector, Seat ha mantingut un fort creixement en els últims anys: ha anat batent els seus propis rècords de facturació. Actualment l’empresa amb seu a Martorell està en un període d’impàs a l’espera que a Wolfsburg -on té la seu el grup Volkwagen- es prenguin dues decisions clau: nomenar un substitut per al president de Seat, Luca de Meo, que va plegar al gener per anar a Renault, i mantenir la marca o renovar la filial apostant pel segell Cupra.