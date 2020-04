L'atur registrat puja un 5% fins les 417.000 persones a Catalunya

L'atur registrat a Catalunya va augmentar en 21.833 persones i ha passat dels 395.214 aturats registrats el passat febrer als 417.047 aquest març. Això suposa un increment del 5,5%, fruit de l'aturada de l'activitat econòmica provocada per l'epidèmia del covid-19. La xifra no inclou els més de mig milió de catalans afectats per l'allau d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) produïts aquestes tres darreres setmanes de confinament.

A Espanya, l'atur també ha augmentat en la mateixa línia, concretament un 9,3%, i va tancar el març amb 3.458.312 aturats, davant dels 3.246.047 del febrer.