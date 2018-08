Ebioss busca finançament després de fracassar amb BTC

La companyia de gasificació mitjançant el tractament de residus Ebioss ha encarregat a un banc d’inversió que li busqui finançament, després que fracassés l’acord que tenia amb el fons Black Toro Capital (BTC). El consell d’administració d’Ebioss -empresa d’origen català malgrat que té la seva seu a Sofia (Bulgària)- ha activat la cerca de capital per a la companyia, a més de posar en marxa un pla de contenció de despesa i reestructuració del deute per garantir-ne la viabilitat.

L’empresa, que cotitza al mercat alternatiu borsari (MAB) -la borsa de pimes-, va notificar aquest dijous que el consell d’administració, després de l’anàlisi que ha fet un expert internacional, ha decidit “encarregar la captació de recursos financers a un banc d’inversió”, a més de reestructurar el seu deute financer amb l’objectiu de reduir-lo en un 70% i finalitzar al setembre el procés de reducció de costos corporatius que ja es va iniciar fa uns mesos, a més de completar la reordenació de tot el grup.

Ebioss va anunciar fa mesos un acord amb BTC que li havia de permetre finançar-se. Al febrer, en una primera carta d’intencions, el fons constatava la seva intenció d’invertir en Ebioss fins a 20 milions d’euros mitjançant una ampliació de capital, amb la qual cosa BTC tindria un 49% de les accions.

Aquesta primera carta d’intencions no va arribar a bon port i es van anar prorrogant els terminis previstos. Finalment es va tancar un acord segons el qual BTC concediria a Ebioss un primer préstec de 4 milions d’euros. La data per fer efectiu aquest crèdit era el 31 de juliol. Però l’acord no es va concretar i Ebioss va comunicar al MAB que no havia obtingut el finançament, i va anunciar la convocatòria d’un consell d’administració per a aquest mes d’agost, que és el que ha decidit encarregar la cerca de finançament.

Pèrdues

Ebioss Energy va tancar l’exercici del 2017 amb unes pèrdues de 10,4 milions d’euros, després d’un descens del 63% de les seves vendes, que van ser de 2,64 milions d’euros, davant dels més de 7 milions de l’exercici anterior.

Els mals resultats també han tingut un impacte en la cotització. L’acció marcava ahir un preu de 0,40 euros, mentre que al gener cotitzava a 0,66 euros.